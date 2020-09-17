Почти голые парень с девушкой прогулялись в супермаркет / скриншот с видео
В Мелитополе парень с девушкой делали покупки в супермаркете в нижнем белье.
Читайте такжеПассажиры рейса на Ибицу подрались из-за маски и попали на видеоКак пишет ТСН, хоть на молодых людях И не было другой одежды, однако они выдержали все карантинные нормы – были в защитных масках.
Видео раздетых покупателей выложили в соцсети.
Отмечается, что в таком виде пара прошлась по улице и зашлА в супермаркет. Перед этим девушка показала средний палец тем, кто ее снимал.
Некоторые из пользователей соцсети предположили, что парень и девушка проиграли пари.
Вас также могут заинтересовать другие курьезные новости
- В Индонезии нарушителей карантина ложили в гроб и катали на катафалке (фото)
- В Черновцах женщина вызвала полицию, требуя объяснить ей значение слов в школьном учебнике
- Лебедь "научил" девушку правильно носить маску: видео покоряет сеть
- Без маски не пускают: украинец не может попасть в суд, чтобы судиться из-за отсутствия маски (видео)
- Порноактера задержали за съемки в священной роще
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram