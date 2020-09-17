Кое-кто предположил, что они проиграли пари.

В Мелитополе парень с девушкой делали покупки в супермаркете в нижнем белье.

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Видео раздетых покупателей выложили в соцсети.

Отмечается, что в таком виде пара прошлась по улице и зашлА в супермаркет. Перед этим девушка показала средний палец тем, кто ее снимал.

Некоторые из пользователей соцсети предположили, что парень и девушка проиграли пари.

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Автор: Катерина Шварц