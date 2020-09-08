На использование российского фото обратили внимание пользователи соцсети.

Львовская ячейка партии «Слуга народа» проиллюстрировала интервью главы Службы автомобильных дорог региона Олега Березы фотографией дорожной развязки в российском Мурманске.

Читайте такжеВо Львове коммунальщики нарисовали на тротуаре брусчатку, чтобы не класть новую (фото) Соответствующее интервью разместили 7 сентября на странице «Команды Зеленского во Львове» в Facebook.

На использование российского фото обратили внимание пользователи.

После этого администратор «Команды Зеленского во Львове» заявил, что иллюстрацию взяли со стоковой сайта, уверяя, что на самом деле такой развязки нет ни в России, ни в Украине:

«Не нужно искать зраду на запрещенных сайтах. Такой дороги там нет. И пока нет у нас».

До этого эту же фотографию использовали в официальном сообщении Львовской областной государственной администрации о планируемом строительстве Северного объезда Львова.

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Автор: Катерина Шварц