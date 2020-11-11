Секс-шоп в Новой Зеландии призвал выбрать птицей года хихи за огромные яички (фото)

Известно, что у самцов хихи яички в четыре раза больше, чем они должны быть, что делает их птицами с самыми большими гениталиями в мире.

В Новой Зеландии магазин игрушек для взрослых Adult Toy Megastore в конкурсе «Птица года» поддержал редкого новозеландского медососа хихи. Читайте такжеВ Польше суд отказался признать домашними животными куриц, которые смотрят телевизорОб этом пишет The Guardian. «Это полиаморная, сексуально активная птица с большими яичками», – объяснили в магазине свой выбор. В обращении отмечается, что хихи возглавляет секс-позитивное движение среди певчих птиц: это единственная птица, спаривающаяся «лицом к лицу» и практикующая полиаморию, а у самцов хихи яички в четыре раза больше, чем они должны быть, что делает их птицами с самыми большими гениталиями в мире. Конкурс в Новой Зеландии «Птица года»: что известно Выборы птицы года проходят в стране в 15-й раз.

Конкурс появился, чтобы привлечь внимание общества к будущему новозеландских видов и угрозам, с которыми они сталкиваются.

За 15 лет своего существования он превратился в национальную одержимость.

У каждой птицы, претендующей на звание лучшей, есть свой штаб, а на вторых по значимости выборах в Новой Зеландии постоянно находят вбросы голосов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Катерина Шварц

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