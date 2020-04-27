В Эквадоре родственники "кремировали" бабушку, а она оказалась жива (фото)
В городе Гуаякиль в Эквадоре родственники простились с 74-летней Альбой Марури, которую считали умершей от коронавирусной болезни COVID-19, а потом узнали, что бабушка все еще жива.
Читайте также"Покойник" вернулся домой: в Индонезии строитель от друзей узнал, что его похоронилиКак пишет Reuters, женщину госпитализировали в одну из местных больниц с высокой температурой, затруднённым дыханием 27 марта. Позже ее перевели в отделение интенсивной терапии, но это не помогло: медики сообщили родственникам, что она скончалась в тот же день, как поступила на лечение.
Спустя неделю сотрудники больницы выдали семье Альбы якобы её останки. Старушку решили кремировать, а после сожжения тела её прах поместили в железный сундучок. Родственники уже успели смириться с потерей, но, как оказалось, зря.
От сотрудников больницы неожиданно поступили новые известия об Альбе. Медики прибыли в дом к семье Марури и сообщили родным, что старушка жива.
Ранее УНИАН писал, как в России женщина кремировала тело сына, но он оказался жив.