Рассказываем, как сделать кекс в микроволновке, даже если вы никогда ничего не пекли.

Шоколадный кекс в микроволновке - уникальный десерт, который можно приготовить за пару минут. Для этого не нужно покупать тонну продуктов - достаточно тех, что найдутся в шкафчике любой хозяйки. УНИАН нашел лучший рецепт ароматной выпечки.

Кекс в микроволновке в чашке - рецепт приготовления

Ингредиенты:

четыре столовых ложки пшеничной муки;

четыре столовых ложки сахара;

одна столовая ложка какао;

щепотка разрыхлителя;

щепотка соли;

одно яйцо;

три столовых ложки молока;

две столовых ложки растительного масла.

Полезный совет: если вы хотите сделать кекс в микроволновке без молока, то можно заменить его кофе или водой.

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Рассказываем, как приготовить кекс в микроволновке для своих родных. Сначала вам нужно смешать все сухие ингредиенты в чашке, влить к ним молоко и растительное масло. Затем взбить яйцо вилкой и тоже добавить в емкость. Чашку для микроволновки смазать маслом, вылить в нее тесто на ⅔ от общего объема посуды. Включить микроволновку на полную мощность, выставить время - 1-1.5 минуты. Когда услышите характерный сигнал, открывайте дверцу, доставайте чашку и наслаждайтесь шикарным кексом.

Кекс в микроволновке без какао - альтернативный рецепт

Ингредиенты:

полторы столовых ложки пшеничной муки;

одно куриное яйцо;

одна столовая ложка сливочного масла;

одна столовая ложка сахара;

половина чайной ложки разрыхлителя;

одна столовая ложка молока.

Для того чтобы приготовить восхитительный кекс на завтрак, быстро растопите сливочное масло на водяной бане. Добавьте сахар, перемешайте, вбейте яйцо. Слегка взбивая массу венчиком, влейте теплое молоко, а затем всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться, как сметана, поэтому количество муки можно регулировать.

Перемешайте массу до однородности, смажьте кружки для микроволновки сливочным маслом. Заполните их тестом на ⅔ от общего объема посуды и затяните формочки пищевой пленкой. Выставьте программу на 600 вт на 1 минуту и оставьте кексы готовиться. Перед подачей можно украсить выпечку сахарной пудрой.

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