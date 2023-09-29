В Украине ежегодно от болезней сердца и сосудов, а также связанных с ними осложнений и патологий умирают 400,000 человек.

В Украине создали фонд для системной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются причиной смертности №1 как среди украинцев, так и во всем мире. Фонд "Сильные сердца" будет заниматься пропагандой здорового образа жизни, просветительской деятельностью и поддержкой профилактических мероприятий на национальном уровне.

Об этом рассказывается в материале "НВ", посвященном Всемирному дню сердца, который отмечается ежегодно 29 сентября по инициативе Всемирной федерации сердца.

В Украине ежегодно от болезней сердца и сосудов, а также связанных с ними осложнений и патологий умирают 400,000 человек, что составляет 60% от общего количества смертей по "клиническим" причинам.

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Фонд "Сильные сердца" ставит своей целью снизить этот процент в рамках системной борьбы с главными вредными факторами, вызывающими сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ).

"Всемирная федерация сердца ставит перед странами задачу: переориентировать системы здравоохранения с нынешнего биомедицинского подхода (то есть лечения уже имеющихся болезней) на более целостный подход к ССЗ, который направлен на предотвращение развития болезней. Цель фонда "Сильные сердца" - системно предотвратить дальнейшее увеличение количества ежегодных случаев сердечно-сосудистых болезней в Украине", - говорится в материале.

Также "Сильные сердца" планируют повысить доступность услуг по медицинскому обследованию для всех слоев населения Украины, ввести регулярные проверки для работников бизнеса и проводить просветительские курсы для украинцев относительно опасности как собственно ССЗ, так и самолечения. Работа будет вестись в том числе и на деоккупированных территориях.

Инициаторами создания такого специализированного фонда выступили фармацевтическая компания "Дарница" и благотворительная организация Zagoriy Foundation. Отмечается, что проблемы сердца являются одним из основных направлений работы "Дарницы", а лекарства против гипертонии, тромбоза и других самых распространенных болезней составляют значительную долю "портфеля" компании. Именно сотрудники "Дарницы" первыми пройдут медицинский скрининг в рамках инициативы "Сильных сердец" для бизнеса.

"Фонд "Сильные сердца" делает проактивный шаг вперед, реализуя один из своих первых проектов - программу плановых медицинских кардиоосмотров для работников украинского бизнеса - заводов, офисов, банков, сетей супермаркетов, IT-компаний и тому подобное. Перегруженные работой и волонтерством, украинцы часто не уделяют внимание своему здоровью. На себя просто не остается времени, средств и сил. Эта инициатива направлена на то, чтобы предоставить компаниям структурированный подход к медицинскому обследованию сотрудников, направляя и поддерживая этот процесс", - подчеркивают авторы статьи.