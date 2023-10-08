Подъем по лестнице бесплатен, не требует похода в тренажерный зал или какого-либо специального оборудования, может осуществляться в любую погоду.

Подъем хотя бы на 50 ступенек в день связан с более чем 20-процентным снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому вам, возможно, потребуется подниматься всего по пять лестничных пролетов в день, чтобы значительно улучшить здоровье сердца.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Atherosclerosis, основаны на опросах 458860 взрослых людей в Биобанке Великобритании (UK Biobank). При этом в анализ были включены такие факторы, как семейный анамнез, генетический риск и высокое кровяное давление, передает Science Alert.

Эксперты пришли к выводу, что подъем по лестнице снижает риск для всех опрошенных, но особенно для тех, кто еще не подвергался высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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Отмечается, что подъем по лестнице бесплатен, не требует похода в тренажерный зал или какого-либо специального оборудования, может осуществляться в любую погоду, и в любом случае это то, что мы обычно делаем в нашей повседневной жизни. Это одно из наиболее общедоступных упражнений.

"Короткие периоды подъема по лестнице с высокой интенсивностью - это эффективный по времени способ улучшить кардиореспираторную систему и липидный профиль, особенно среди тех, кто не может выполнить текущие рекомендации по физической активности", - говорит эпидемиолог Лу Ци из Университета Тулейн в США.

Стоит также отметить, что у тех, кто перестал регулярно подниматься по лестнице в течение периода исследования (в среднем 12,5 лет), риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 32% выше, чем у тех, кто никогда не поднимался по лестнице.

Команда специально изучала атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания (АСССЗ), которые включают в себя такие состояния, как ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт, являющиеся распространенными причинами смерти во всем мире.

Физическая активность уже давно пропагандируется как способ снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, хотя мало кто раньше подробно рассматривал связь между подъемом по лестнице и здоровьем сердца.

Активизация работы сердца помогает регулировать кровяное давление и укреплять сам орган, сохраняя его более здоровым и защищенным от болезней на долгое время.

Несмотря на большой размер выборки, этого исследования недостаточно, чтобы доказать причину и следствие (что подъем по лестнице напрямую ответственен за снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний), потому что здесь задействовано множество переменных. Однако эта связь достаточно сильна, чтобы быть значимой и предполагать, что подъем по лестнице ведет к более здоровому сердцу.

Это не первое исследование, рассказывающее о пользе подъема и спуска по лестнице. Ранее это занятие связывали со снижением риска развития рака и улучшением сердечно-легочной системы, поэтому, возможно, в следующий раз не пользуйтесь лифтом.

"Это исследование предоставляет новые доказательства защитного воздействия подъема по лестнице на риск АССЗ, особенно для людей с множественными факторами риска АССЗ", - говорит Ци.

Болезни сердца - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смерти в мире и ежегодно уносят миллионы жизней. По прогнозам, в 2030 году от этих болезней умрет 23,5 миллиона человек.

Также в ВОЗ отметили, что ежегодно в мире около пяти миллионов людей умирают из-за недостатка физических нагрузок. Каждый четвертый взрослый и четыре из пяти подростков не занимаются спортом.

Тем временем, исследователи выяснили, что всего 4000 шагов в день может быть достаточно, чтобы снизить риск ранней смерти человека. Эксперты обнаружили, что риск умереть от любой причины или от сердечно-сосудистых заболеваний значительно снижается с каждыми 500-1000 дополнительными шагами, которые человек проходит.

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