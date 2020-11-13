Бизнесмен Тарас Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.

Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук переделал ресторан на храм, а хостел на монастырь, чтобы работать без ограничений во время карантина выходного дня.

Про свой лайфхак он написал на своей странице в Facebook.

«Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию», - рассказал он.

После этого Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.

«Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый – храм», - отметил бизнесмен.

Ковальчук напомнил, что согласно ст. 35 Конституции Украины «Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность».

Карантин выходного дня: что будет запрещено

С 14 ноября для борьбы со стремительным распространением COVID-19 в Украине начнет действовать карантин выходного дня.

Это означает, что в течение как минимум трех следующих недель в субботу и воскресенье будет запрещено работать ресторанам, непродуктовым магазинам, фитнес-залам и ТРЦ.

Такие противоэпидемические меры всколыхнули предпринимателей по всей Украине и привели к протестам.

Многие мэры городов также выступили против такого решения правительства, чем и поддержали местных бизнесменов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко