Такие растения лучше посадить в саду.

Не каждое растение любит расти в помещении доме. Многие растения имеют тропическое происхождение, поэтому им не нравится низкий уровень влажности в доме, особенно зимой. Другие не терпят условий, не похожих на их родную среду обитания. Некоторым растениям также требуется гораздо больше света, чем на самом солнечном подоконнике. А многие растения подвержены вредителям в помещении.

Портал SouthernLiving назвал 9 растений, которые не любят расти в помещении. Если комнатное растение по какой-то причине выглядит не очень хорошо, иногда правильнее не мучиться ивыбросить его.

1. Гардения

Гардениям требуется высокая освещенность и влажность. В теплом доме они также подвержены появлению паутинных клещей, мучнистых клопов и белокрылки. Их лучше выращивать в саду, где у них гораздо больше шансов на процветание.

Видео дня

2. Хризантема

Они цветут всего один раз в год, и вы ничего не выиграете, если занесете их в помещение. Кроме того, это не самое красивое растение после цветения, поэтому сэкономьте свое ограниченное пространство в помещении для более привлекательных растений.

3. Розы

Для процветания розам необходимо шесть-восемь часов прямого солнечного света, чего большинство из нас не может обеспечить в помещении. Миниатюрные розы, а не полноразмерные кустовые розы, имеют больше шансов на нормальное существование, но это все равно может быть непросто, потому что им нужны теплые дни, прохладные ночи и отсутствие сквозняков. Кроме того, в помещении они подвержены тле и паутинному клещу.

4. Лаванда

Лаванде, для процветания необходимо 6 или более часов прямого солнечного света. Лаванда редко цветет в помещении, поэтому вы не сможете насладиться ее ароматными цветами, что является одной из главных причин, по которой мы выращиваем это растение.

5. Розмарин

Как и лаванде, розмарину для процветания необходимо много прямого солнечного света. Для успешного выращивания в помещении требуется светлый подоконник и постоянный контроль за уровнем влажности почвы. Он любит сухость, но розмарин в горшках часто слишком быстро высыхает в помещении и начинает сбрасывать листву.

6. Кактусы

Они считаются растениями, не требующими особого ухода, поскольку они накапливают воду в листьях и стеблях, поэтому их не нужно часто поливать. Однако большинству кактусов необходимо 6 или более часов прямого солнечного света, и они не прощают, если его не получают. Острые колючки многих видов кактусов также не идеальны в окружении любопытных детей и домашних животных. Кроме того, они медленно растут, поэтому тот размер, который вы купите, останется у вас на долгие годы.

7. Филодендрон

Филодендроны очень просты в выращивании. Они красивые, крепкие и быстро растут. Однако примерно через два года растение может стать слишком широким и разросшимся для вашего дома. Оно может быстро достичь высоты более 2 метров в высоту и ширину.

8. Бостонский папоротник

Бостонские папоротники нуждаются в ярком свете и высокой влажности, поэтому в доме им обычно не очень хорошо. Они также не любят сквозняков и предпочитают постоянную влажность, поэтому требуют постоянного внимания.

9. Гортензия

Хотя их иногда дарят в горшках как комнатное растение, как правило, гортензии предназначены для кратковременного использования. Это связано с тем, что их трудно содержать в комнатных условиях, поскольку они любят более низкие температуры и высокую влажность. Им также необходим период покоя, как и при выращивании на открытом воздухе.

Ранее садовники посоветовали 9 вазонов, которые могут расти в комнате без окон.

Вас также могут заинтересовать новости: