Эти растения являются не только полезными, но и имеют красивый вид.

Во время зимы многие люди мечтают, чтобы как можно быстрее наступило лето. Для того, чтобы почувствовать такое настроение, эксперты советуют обустроить дом различными комнатными растениями. В частности некоторые из них не только поднимут вам настроение, но и очистят воздух в вашем помещении, пишет Express.

Эксперты выяснили, что к комнатным растениям, которые являются наиболее популярными в этом году, вошли лилии мира и паутинные вазоны.

Благодаря тому, что эти растения имеют ярко-зеленые листья, они улучшают вид комнаты в холодные зимние месяцы.

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"Теория биофилии предполагает, что люди рождаются с врожденной эмоциональной связью с миром природы, и поэтому присутствие мягких зеленых лиственных растений в наших домах, особенно в зимние месяцы, может значительно улучшить наше психологическое и физическое здоровье", - отметила растительный врач компании Patch Plants Келли Дайер.

Кроме того, исследования показывают, что комнатные растения помогают снизить уровень кортизола, улучшают концентрацию внимания и даже борются с усталостью.

"Считается, что пышные зеленые листья и мягкость листьев являются признаками растений, которые больше всего ассоциируются с благополучием, поэтому в январе приятно видеть такой большой интерес к лилиям мира и паутинным растениям, ведь оба эти растения имеют эти признаки в изобилии", - объяснила эксперт.

Также важно помнить, что если вы планируете купить комнатные растения в январе, следует помнить, что зимой многие такие растения требуют меньшего полива, однако более внимательного ухода.

Поэтому старайтесь обрезать желтые или коричневые листья на растениях, давайте им как можно больше света и воздуха, а также не допускайте накопления мертвого растительного материала, через который могут размножаться вредители и болезни.

По словам экспертов, эти 5 комнатных растений являются самыми популярными зимой:

кактус;

орхидея;

лилия мира;

паутинное растение;

змееголовник.

Другие интересности о растениях

Ранее эксперты рассказали о 9 вазонах, которые могут расти в комнате без окон. В этот перечень вошли филодендрон, драцена, замеокулькас, эпипремнум, бромелиевые, спатифиллум, монстера и другие.

Также садовод объяснил, чем подкормить орхидею, чтобы она цвела. По его словам, для этого нужно только лимон и вода.

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