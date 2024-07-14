Эксперты выяснили, что диета, которая содержит в себе много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы, может добавить 13 лет к вашей жизни, если придерживаться ее на ранних стадиях или же может добавить от 7 до 10 лет, если начать ее позже, пишет Express.
Такое открытие было сделано во время исследования, которое провели ученые из Университета Бергена в Норвегии. Они обнаружили, что продолжительность жизни может быть увеличена на 13 лет для 20-летних людей, которые изменили свой рацион.
В то же время 60-летний человек может продлить свою жизнь примерно на восемь с половиной лет. Даже люди в возрасте 80 лет могут получить в среднем 3,4 года к своей продолжительности жизни, изменив свои пищевые привычки. Эксперты назвали продукты, которые стоит иметь на кухне, для продления жизни.
Листовая зелень
Такие продукты, как шпинат, капуста и мангольд, являются одними из самых богатых питательными веществами. Они насыщены витаминами A, C и К, а также фолиевой кислотой, железом и кальцием. Кроме того, лиственные овощи содержат много антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением в организме.
Ягоды
Черника, клубника и малина являются маленькими ягодами, однако очень питательными. Они содержат в себе много клетчатки, витамина C и различных антиоксидантов, среди которых антоцианы, которые, как было доказано, уменьшают окислительный стресс и воспаление.
"Ягоды могут улучшить здоровье сердца, снижая кровяное давление и уровень холестерина. Они также поддерживают здоровье мозга и могут помочь задержать возрастное снижение когнитивных функций. Кроме того, высокое содержание клетчатки в ягодах способствует пищеварению и помогает регулировать уровень сахара в крови", - добавили в материале.
Орехи
Миндаль, грецкие орехи и фисташки имеют не только хороший вкус, но и богаты полезными жирами, белками и клетчаткой. Орехи содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые полезны для здоровья сердца, ведь они могут снизить уровень плохого холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний.
Цельнозерновые продукты
Коричневый рис, киноа и овес являются источником сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Благодаря таким продуктам обеспечивается долговременная энергия и поддерживается стабильный уровень сахара в крови, что имеет решающее значение для профилактики диабета и контроля веса.
"Насыщенные витаминами группы В, они играют ключевую роль в выработке энергии и работе мозга. Высокое содержание клетчатки облегчает пищеварение, способствуя регулярному опорожнению кишечника и предотвращая запоры", - добавляют в материале.
Авокадо
Авокадо известно своим высоким содержанием полезных мононенасыщенных жиров, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. Также этот фрукт богат клетчаткой, калием и витаминами С, Е и К.
"Жиры в авокадо полезны для здоровья мозга и могут улучшить когнитивные функции. Авокадо также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от окислительного повреждения и воспаления. Включение авокадо в свой рацион может способствовать здоровью кожи, волос и ногтей, а также может помочь в контроле веса, вызывая чувство сытости", - советуют эксперты.
Жирная рыба
Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья мозга и уменьшения воспаления. Также такая рыба является хорошим источником высококачественного белка, витаминов D и B12, а также селена.
"Регулярное употребление жирной рыбы может укрепить здоровье сердца, снижая кровяное давление, уменьшая уровень триглицеридов и предотвращая образование бляшек в артериях. Кроме того, омега-3 являются ключевыми для поддержания здоровья кожи, суставов и глаз", - отмечают в издании.
Бобовые
Чечевица, нут и черная фасоль являются одними из лучших растительных источников белка, благодаря чему это отличный вариант для вегетарианцев и веганов. Также они содержат много клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье пищеварения и снижает риск сердечных заболеваний.
"Регулярное потребление бобовых, богатых такими важными питательными веществами, как фолат, железо, магний и калий, способствует формированию здорового микробиома кишечника, улучшению здоровья сердца и поддержанию здоровья и восстановления мышц. Кроме того, они универсальны и могут использоваться в различных блюдах, от супов и рагу до салатов и соусов", - рекомендуют в статье.
Крестоцветные овощи
Брокколи, цветная и брюссельская капуста богаты клетчаткой, витаминами С и К и фолатами. Крестоцветные поддерживают общее состояние здоровья, способствуя детоксикации, уменьшая воспаление и улучшая пищеварение. Также они являются отличным выбором для контроля веса.
Другие полезные продукты для здоровья
Ранее диетологи назвали полезный перекус, который поможет во время похудения. В частности речь идет о яйцах, ведь по словам диетологов, одно яйцо содержит менее 80 калорий, но при этом содержит шесть граммов мощного белка, который, как известно помогает людям оставаться сытыми дольше.
Также УНИАН рассказывал о четырех полезных белках, которые помогут снизить уровень холестерина после 40 лет. Известно, что самым распространенным видом белка является красное мясо, однако оно не всегда может положительно влиять на организм человека.