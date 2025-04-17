Этот автомобиль привлек экспертов своим качеством и ценой.

Группа автомобильных экспертов исследовала почти каждый электромобиль на рынке и определила, какая модель, по их убеждению, является лучшей. Такую оценку проводили автомобильные обозреватели What Car?, которые на протяжении последних нескольких десятилетий оценивали каждую машину на рынке, чтобы помочь людям сделать правильный выбор, пишет Express.

Эксперты рассмотрели различные варианты от основных производителей и в конце концов остановились на автомобиле от французской компании Renault.

Отмечается, что недавно Renault выпустила свой новый Renault 5, который стал возрождением автомобиля, который выпустили в середине прошлого века. Теперь обновленная модель для эпохи электричества штурмует улицы и получает положительные отзывы.

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"Мало кому удалось воплотить хайп и наследие так, как этому новому электрическому хэтчбеку. И хотя многим может понравиться дизайн нового Renault 5, замечательная вещь заключается в том, что таланты этого автомобиля выходят далеко за рамки его внешнего вида. Это небольшой электромобиль, который предлагает очень полезный реальный запас хода (407 км), его гибкий ход и аккуратная управляемость делают его настоящим удовольствием, а хорошо обработанный технологически впечатляющий интерьер никогда не заставит вас думать, что это один из самых дешевых новых электромобилей, которые вы можете купить", - добавили эксперты What Car?

Они отметили, что такие автомобили, как Tesla Model 3, могут проехать больше километров на полной зарядке, а также являются более быстрыми и большими, однако стоят гораздо дороже.

"Но Renault 5 предлагает невероятное сочетание талантов электромобиля за невероятно привлекательную цену, которая значительно ниже, чем у модели 3. И возможность сделать все это по такой цене начального уровня, безусловно, делает Renault 5 достойным того, чтобы о нем кричали. На самом деле мы назвали его автомобилем года по версии What Car? Автомобиль года 2025", - добавили специалисты.

В то же время Renault 5 стал не единственным электромобилем, который поразил экспертов. В частности, в пятерку лучших вошли такие модели, как Tesla Model 3, Kia EV3, Skoda Elroq и VW ID Buzz.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик порекомендовал замечательный недорогой автомобиль с пробегом. В частности он посоветовал обратить внимание на старый гибрид Toyota Prius.

В то же время эксперт призвал водителей не покупать некоторые подержанные авто. По его словам, автомобили, которые были списаны страховщиками, могут быть дешевле, однако имеют значительные риски.

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