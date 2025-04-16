Автомеханик объяснил, почему не стоит покупать такие автомобили.

Известный автомеханик Скотти Килмер предостерег автомобилистов никогда не покупать определенные виды подержанных бензиновых и дизельных автомобилей, из-за которых водители могут иметь серьезные проблемы. Автомобили, которые были списаны страховщиками, могут быть дешевле, однако имеют значительные риски. Слова автомобильного эксперта цитирует Express.

По словам Скотти, водители могут иметь проблемы с такими авто "через несколько месяцев". Он добавил, что автомобилисты не должны "соблазняться" на дешевые предложения, какими бы хорошими они ни были, а наоборот должны сосредоточиться на чем-то другом.

"Сегодня я расскажу вам, почему не стоит покупать авто с восстановленным титулом. Не имеет значения, написано ли в названии "спасенный" или "восстановленный". Это просто означает, что машина была восстановлена страховой компанией. Они перебивают их только по достаточно серьезным причинам. Скажем, она была затоплена. Сейчас она может ездить нормально, но через несколько месяцев повреждения от воды могут разрушить ее. Сейчас мы все соблазняемся низкими ценами, но понимаем, что страховые компании часто повышают тарифы, если у вас есть машина, которая была утилизирована. На рынке есть много подержанных автомобилей. Но держитесь как можно дальше от тех, что были в употреблении", - предупредил Килмер.

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Другие советы автомобильных экспертов

Ранее механик назвал три самых надежных подержанных автомобиля. В этот перечень вошли Ford Fiesta и Volvo V90, а также Toyota. В частности таксисты проезжают "сотни и тысячи километров" на автомобилях Toyota, и они, похоже, никогда не ломаются.

Кроме того, стало известно о 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом. Лидером этого рейтинга стал Peugeot 5008, ведь эта модель имеет много плюсов.

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