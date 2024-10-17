Эти машины не очень понравились людям из-за своего дизайна.

Дизайн того или иного автомобиля является достаточно субъективной темой, ведь автолюбители по всему миру спорят о том, какая модель все же является самой красивой. Однако по мнению экспертов все же есть те автомобили, дизайн которых может понравиться только их создателю, пишет Express.

В частности издание Autocar назвало модель AMC Pacer как одну из самых неудачных в плане дизайна в истории автомобилестроения.

Отмечается, что эти машины строили с 1975 по 1980 годы, в частности было выпущено около 280 тысяч экземпляров.

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Несмотря на свой необычный дизайн, людям она все же не очень понравилась, ведь скорее вызывала сожаление, чем восхищение.

Сначала AMC Pacer рекламировали как "первый широкий малолитражный автомобиль", за первые 12 месяцев на рынке было продано почти 150 тысяч экземпляров.

"Однако, как только несколько владельцев, оценивших его стиль, приобрели свой экземпляр, интерес к AMC быстро угас. Этому не помогли и дорожные тесты, которые показали, что дополнительный вес, вызванный всеми стеклянными панелями, делает управление автомобилем скучным и, по иронии судьбы, невероятно жаждущим по сравнению с экономичными моделями", - объяснили в Express.

Также эксперты Autocar раскритиковали небольшой седан Austin Allegro, который производился в Великобритании с 1973 по 1982 годы. Он сразу получил плохую репутацию из-за своего неопрятного вида, отсутствия заднего хэтчбека и сомнительного качества сборки.

В то же время в компании отметили, что некоторые модели, которые когда-то недолюбливали, выдержали испытание временем. Среди них - оригинальный Fiat Multipla, который сначала ненавидели за дизайн, однако сейчас эта машина приобретает коллекционный статус.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперт по подержанным авто рассказал о недорогом спортивном седане. По его словам, речь идет о BMW 3-Series G20. Он считает, что это авто является замечательным.

Также известный автомеханик Скотти Килмер предостерег водителей от распространенной ошибки при пользовании авто. Он отметил, что участники дорожного движения никогда не должны заправлять топливный бак "слишком низко", что может привести к катастрофическим последствиям для тех, кто ездит на выхлопных газах.

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