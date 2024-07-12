Сливочное масло повышает риск возникновения сердечных заболеваний и диабета.

Исследователи из Швеции и Германии обнаружили, что замена сливочного масла смесью оливкового и высококачественного растительного масла улучшает уровень холестерина и долгосрочное здоровье сердца.

Как пишет Nеw York Post, команда из Технологического университета Чалмерса и Немецкого института питания человека утверждают, что им удалось точно измерить изменения жира в крови, связанные с питанием и найти связь с риском сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

"Наше исследование с еще большей уверенностью подтверждает пользу для здоровья диеты с высоким содержанием ненасыщенных растительных жиров, такой как средиземноморская диета", - сказал старший автор исследования и ассистент профессора Чалмерса Клеменс Виттенбехер.

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Согласно исследованию в журнале Nature Medicine, ученые сравнили последствия замены сливочного масла на растительное. В частности, оливковое масло хвалят за его антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Рапсовое и сафлоровое масла богаты омега-6 жирными кислотами, которые, как было показано, регулируют обмен веществ, способствуют росту кожи и волос, поддерживают здоровье костей и поддерживают репродуктивную систему.

Растительные масла, орехи, семена подсолнечника и тыквы являются хорошими источниками омега-6.

"Омега-6 являются важными и полезными незаменимыми жирами. Но если их есть в чрезмерных количествах, омега-6 уменьшит содержание омега-3 в клеточных мембранах, вызывая хроническое воспаление", - сказал New Scientist Энтони Халберт, автор "Баланса омеги" и почетный профессор Университета Вуллонгонга в Австралии.

По словам Виттенбехера дополнить оливковое масло могут такие виды:

рапсовое;

сафлоровое

подсолнечное

из авокадо.

"Среди этих растительных масел с полезным содержанием жира оливковое масло и масло авокадо являются наиболее термостойкими, и им следует отдавать предпочтение для приготовления и жарки при умеренных температурах", - пояснил он.

Как добавил профессор, нерафинированное оливковое масло первого отжима, богатое антиоксидантными полифенолами, а масла древесных орехов и льна с их высоким содержанием омега-3 также могут принести пользу здоровью.

Как выбрать растительное масло

Растительное масло является основным продуктом на большинстве кухонь. Диетологи рассказали, какой тип растительного масла самый полезный или самый вредный для здоровья, а также как правильно выбрать масло для приготовления пищи,

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