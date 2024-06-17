Такие люди не стоят вашего времени и эмоциональных вложений.

В жизни каждого из нас есть непорядочные люди - те, кто, кажется, всегда нас подводит, независимо от того, сколько раз мы даем им возможность исправиться. Как пишет HackSpirit, психологи утверждают, что есть определенные типы людей, которые просто не заслуживают второго шанса.

Есть некоторые модели поведения, которые являются явными красными флагами, указывающими, что такие люди не стоят вашего времени и эмоциональных вложений.

1. Серийные предатели

Все мы слышали поговорку: "Обманешь меня один раз - позор тебе; обман меня дважды - позор мне". Это особенно верно, когда речь идет о серийных предателях.

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В психологии существует понимание того, что прошлое поведение является хорошим предсказателем будущего поведения. Если кто-то неоднократно подводил вас или предавал ваше доверие, это явный признак того, что он не заслуживает второго шанса.

2. Эмоциональные манипуляторы

Этих людей очень сложно распознать. Они - мастера вызывать чувство вины и разыгрывать карту жертвы, заставляя вас чувствовать себя виноватым, даже если это не так.

Если дать таким людям второй шанс, это приведет к еще большей душевной боли.

3. Пользующиеся и берущие

Такие люди находятся в вашей жизни только для того, чтобы получить от нее все что им нужно, не обращая особого внимания на ваши потребности или чувства.

Дать пользователю второй шанс обычно означает подписаться на новые разочарования. Ведь они уже показали, что их потребности важнее ваших, и это вряд ли изменится.

4. Саморазрушители

Саморазрушители - это люди, которые постоянно подрывают свой успех и счастье. Они могут принимать неверные решения, отталкивать тех, кто о них заботится, или отказываться брать на себя ответственность за свои поступки.

Хотя желание помочь таким людям вполне естественно, важно понимать, что изменения должны идти изнутри. Дать им второй шанс может показаться сострадательным поступком, но зачастую это лишь способствует их саморазрушительному поведению.

Лучшее, что вы можете сделать, - посоветовать им обратиться за профессиональной помощью.

5. Вечные лжецы

Эти люди кажется, не способны говорить правду даже в тех ситуациях, когда это было бы проще сделать.

Доверие является основой любых отношений, будь то романтические, платонические или профессиональные. Вечные лжецы умеют разрушать это доверие своей паутиной неправды. Вы начинаете сомневаться во всем, что они говорят, и сомневаться в своих собственных суждениях. Такая ситуация истощает и вредит здоровью.

6. Обидчики

Жестокое обращение в любой форме неприемлемо. Будь то физическое, эмоциональное или психологическое насилие, никто не должен его терпеть.

Обидчики умеют манипулировать и могут заставить вас чувствовать себя виноватым. Они могут извиняться и обещать измениться, но такое случается редко. Давать обидчику второй шанс не просто вредно - это может быть опасно. Крайне важно ставить свою безопасность и благополучие превыше всего.

7. Неизвиняющиеся

Такие люди редко признают свои проступки или берут на себя ответственность за свои действия. Они могут отвести вину, оправдаться или даже перевернуть ситуацию, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватым.

Дать такому человеку второй шанс может быть равносильно тому, чтобы разрешить ему снова причинить вам боль без каких-либо последствий. Это несправедливо по отношению к вам и не побуждает их расти и меняться.

8. Нарциссы

У этих людей завышенное чувство собственной значимости и глубокая потребность в чрезмерном внимании и восхищении. Они склонны игнорировать или принижать чувства других людей и испытывают недостаток эмпатии.

Отношения с нарциссом могут быть невероятно разрушительными. Они могут заставить вас усомниться в своей ценности, здравомыслии и реальности - это психологическое явление известно как газлайтинг.

Если дать самовлюбленному человеку второй шанс, это обычно приводит к еще большей боли и растерянности. Они вряд ли изменятся, потому что в их глазах они никогда не ошибаются.

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