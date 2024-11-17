Ученые провели специальное исследование, чтобы выяснить, что именно пугает животных.

Имея быстрые рефлексы, острые глаза и сокрушительные клыкастые челюсти, львы, конечно, являются хищниками, с которыми большинство животных не хотели бы связываться, пишет Science alert.

"Львы - крупнейшие наземные хищники на планете, которые охотятся группами, а следовательно, должны быть самыми страшными", - отметил в 2023 году биолог Майкл Клинчи из Западного университета в Канаде.

Однако в издании отметили, что из более 10 тысяч записей диких животных в африканской саванне 95% видов реагировали с гораздо большим ужасом на звук совсем другого зверя, а именно на нас - людей.

"Страх перед людьми укоренен и всепроникающий. Бытует мнение, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Но мы показали, что это не так", - добавил Клинчи.

В исследовании за прошлый год, которое опубликовано в журнале Current Biology, эколог Западного университета Лиана Занетт и ее коллеги воспроизвели серию звуков для животных вблизи водоемов в Национальном парке Большого Крюгера, что находится в Южной Африке, и записали их реакцию.

"Эта заповедная территория является домом для крупнейшей в мире популяции львов (Panthera leo), поэтому другие млекопитающие хорошо знают об опасности, которую представляют эти хищники", - уточнили в Science alert.

Ученые транслировали звуки разговоров людей на местных языках, а также звуки человеческой охоты, среди которых был лай собак и выстрелы. Также они воспроизвели звуки общения львов между собой.

"Ключевым моментом является то, что вокальные звуки львов - это их рычание и рычание, так сказать, "разговор", а не рычание друг на друга. Таким образом, вокализацию львов можно сравнить с человеческой разговорной речью", - объяснил Клинчи.

В то же время не все животные оценили исследования ученых.

"Однажды ночью запись льва так разозлила слона, что он набросился на камеру и просто разбил ее", - рассказала Занетт.

Отмечается, что почти все 19 видов млекопитающих, за которыми наблюдали в экспериментах, вдвое чаще покидали водопои, когда слышали человеческий разговор, чем львов или даже звуки охоты. Среди млекопитающих были носороги, слоны, жирафы, леопарды, гиены, зебры и бородавочники.

"Наибольший страх вызывают именно человеческие голоса, что свидетельствует о том, что дикие животные воспринимают человека как настоящую опасность, тогда как сопутствующие препятствия, такие как лай собак, являются лишь меньшими проявлениями", - отмечают авторы исследования.

В свою очередь биологи, которые занимаются охраной природы, могут использовать эти знания, чтобы помочь и этим видам. Воспроизводя человеческие разговоры, они надеются уберечь белого носорога, который находится под угрозой исчезновения, на безопасном расстоянии.

"Я думаю, что страх, который охватил все сообщество млекопитающих саванны, является настоящим свидетельством влияния человека на окружающую среду. Не только из-за потери среды обитания, изменения климата и вымирания видов, что является очень важными вещами. Но само наше присутствие на этом ландшафте является достаточным сигналом опасности, чтобы они очень сильно отреагировали. Они до смерти боятся людей, гораздо больше, чем любого другого хищника", - подчеркнула Занетт.

Другие исследования о животных

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