По словам специалистов, эти модели авто не являются очень надежными в использовании.

В этом году рынок внедорожников в США достигнет 333 млрд долларов. Среди многих моделей есть такие, которые стоят каждого доллара, однако есть и те, которых лучше избегать любой ценой. В частности издание GOBankingRates обратилось к автоэксперту Крису Пайлу и многолетнему владельцу MDP Diesel & Auto Repair Майку Винтеру, которые назвали 10 внедорожников, которые не следует покупать.

Land Rover Range Rover и Land Rover Discovery

Внедорожники Land Rover известны своей плохой репутацией, когда речь идет о соотношении стоимости и надежности. По словам Майка Винтера, эта модель имеет очень много проблем, которые делают ее плохим выбором для водителей.

"Ужасная амортизация и стоимость перепродажи, очень высокие затраты на ремонт... проблемы с электричеством, охлаждающей жидкостью, турбиной", - отметил эксперт.

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Крис Пайл также раскритиковал Land Rover, однако, он считает, что стоит избегать именно Discovery:

"Они дорогие в обслуживании, если проводить только общее техническое обслуживание, а когда они выходят из строя, стоимость запчастей и работы высокая".

Toyota 4Runner

Пайл отметил, что проблемы этой модели связывают с ее стоимостью и нецелевым использованием авто.

"Это замечательный автомобиль как снаружи, так и внутри - вы не будете разочарованы покупкой. Плохо то, что он предназначен для бездорожья, а большинство [людей] не ездят по бездорожью. Таким образом, вы платите за функции, которые никогда не будете использовать. Для того, чтобы оставаться на шоссе, лучше выбрать другой, более дешевый внедорожник", - советует эксперт.

Volkswagen Taos

Организация Consumer Reports (CR) назвала Taos вторым наименее надежным автомобилем по состоянию на 2024 год. Также с этим соглашается и Винтер, ведь такой внедорожник может потребовать частого и дорогостоящего ремонта.

Jeep Cherokee/Wagoneer и Jeep Wrangler/Gladiator

Также CR включила Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L в перечень наименее надежных автомобилей на 2024 год, а компанию Jeep назвала худшим автопроизводителем среди 34 брендов. По словам Винтера, эта модель имеет "проблемы с электричеством, трансмиссией и расходом масла". Также эксперты считают, что Wagoneer просто "слишком переоценен, с ужасной амортизацией", среди многих других проблем.

Относительно Wrangler и Gladiator, Пайл подчеркнул:

"Они не отличаются долговечностью двигателей. Так же, как и 4Runner, они предназначены для бездорожья. Проблема в том, что владельцы бьют их на бездорожье, а потом жалуются на езду по шоссе. Они шумные, их раскачивает, а мягкая крыша протекает во время дождя".

Hyundai Tucson

Винтер отметил, что Tucson является "бомбой замедленного действия" из-за "серьезных проблем с двигателем/трансмиссией и высокой частоты отказов двигателя". По данным CoPilot, в последние годы Hyundai улучшил свою репутацию надежности, поэтому если вы планируете купить эту машину, избегайте более старых модельных лет, а именно 2011, 2012 и 2015-2017.

Ford Escape EcoBoost и Ford EcoSport

Ford Escape EcoBoost и EcoSport отличаются по размерам, однако, по словам Винтер, проблемы с ремонтом и долговечностью присутствуют в обоих внедорожниках.

Что касается модели Escape, то "надежность не очень хорошая из-за проблем с охлаждающей жидкостью, накопления углерода и потреблением масла", а EcoSport просто "ужасно ездит, с основными проблемами/неисправностями двигателя и высокими затратами на ремонт", отмечает эксперт.

Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator, Cadillac Escalade

В то же время Пайл рассказал и о группе проблемных полноразмерных внедорожников, которых стоит избегать. В частности речь идет о Chevrolet Tahoe и Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Cadillac Escalade.

"Они большие, тяжелые, не аэродинамичные и пьют бензин. Они предназначены для перевозки семьи и буксировки кемперов. Слишком много владельцев этих автомобилей редко имеют более четырех пассажиров и никогда ничего не буксируют. Вы платите много, чтобы получить много, но это не то, что вам действительно нужно", - объяснил эксперт.

Внедорожники высокого класса Range Rover Evoque, Mercedes G550/GLS/EQS, Audi RS Q8, Lexus LX, BMW X7

Также Пайл упомянул о нескольких роскошных внедорожниках. По его словам, эти автомобили являются "просто слишком дорогими".

"Есть более дешевые внедорожники, которые выглядят так же хорошо и имеют схожие характеристики, но стоят на десятки тысяч меньше. К тому же вам не придется искать мастерскую, которая действительно возьмется за его ремонт, когда он сломается. Покупать автомобиль стоимостью более 100 тысяч долларов глупо, и для большинства это все равно слишком высокая цена", - подчеркнул специалист.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее было названо 10 моделей автомобилей, которые являются опасными. По словам экспертов, водители этих машин чаще попадают в смертельные аварии, чем владельцы других моделей.

В то же время известный автомеханик Скотти Килмер назвал одну деталь, без которой не стоит покупать автомобиль. В частности он советует избегать водителям тех авто, которые не имеют щупа для проверки уровня масла.

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