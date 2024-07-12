Этот продукт содержит много питательных веществ.

Обычно соль имеет плохую репутацию. Если вы пытаетесь похудеть, то эта приправа является одним из ингредиентов, о котором врачи вас просят помнить. Это связано с тем, что чрезмерное употребление соли может привести к временному или долгосрочному увеличению веса, пишет Health Digest.

Однако те, кто любит соленое и пытается сбросить лишние килограммы, могут обрадоваться, ведь оливки, скорее всего, станут полезными во время вашего стремления сбросить лишний вес.

Кроме того, что оливки являются одним из самых известных ингредиентов средиземноморской диеты, которую часто ассоциируют с похудением, они обладают и другими питательными свойствами, которые делают их идеальной закуской для похудения.

Видео дня

Известно, что оливки содержат много питательных веществ, а именно клетчатку, витамин E и антиоксиданты. По словам зарегистрированного диетолога Девон Пирт, содержание полезных жиров и клетчатки поможет вам дольше чувствовать себя сытыми, ведь оливки дольше перевариваются.

"Оливки делают то, что вы хотите от перекуса: они полезны для вашего здоровья и утоляют голод до следующего приема пищи", - уверяет эксперт.

Также исследование 2015 года с участием 32 женщин, которое длилось 60 дней показало, что диета с высоким содержанием мононенасыщенных жиров способствовала снижению веса до 2 килограммов и уменьшению жировой массы тела и обхвата талии.

Кроме того, исследование 2017 года показало, что витамин Е может улучшить воспалительный статус и инсулинорезистентность у пациентов с ожирением - двумя проблемами со здоровьем, которые тесно связаны с метаболическим синдромом. Тем не менее, есть несколько моментов, которые стоит учесть, прежде чем употреблять эту полезную закуску для похудения.

Эксперты считают, что зеленые оливки содержат наибольшее количество антиоксидантов, ведь их собирают довольно рано, поэтому они также содержат наименьшее количество калорий.

"Но даже в этом случае способ хранения плодов может изменить их калорийность. Вам следует обратить внимание на то, сколько соли в них содержится и сколько вы потребляете за один раз. Количество калорий может увеличиться, если вы не обратите внимание на размер порций и съедите слишком много оливок. Эксперты советуют остановиться на горстке, а точнее, на 5-10 оливках в день", - отмечают в материале.

В то же время диетолог Свати Капур советует избегать консервированных оливок, поскольку они имеют много натрия и калорий. Однако если они вам не очень нравятся, то вы можете добавить их в свои рецепты, к примеру, пиццы, салатов и блюд из курицы.

Другие советы, которые помогут похудеть

Ранее диетологи рассказали о 10 лучших трав и специй, которые помогут похудеть. По их словам, эти специи есть почти у каждого на кухне. Среди них есть пажитник, женьшень, куркума, черный перец и другие.

Также диетологи назвали 7 лучших видов рыбы для похудения. В частности в перечень вошли сельдь, форель, лосось и другие. Диетолог заверила, что рыба является прекрасным источником пищевого белка, поэтому является полезной.

Вас также могут заинтересовать новости: