Эти автомобили имеют проблемы, из-за которых могут нуждаться в постоянном ремонте.

При покупке автомобиля человек может испытывать стресс, волнение и растерянность, особенно, если покупает его впервые. Однако при выборе модели следует учитывать определенные особенности авто, ведь независимо от того, новое оно или подержанное, нужно провести тщательное исследование, чтобы в будущем не пожалеть о своем выборе, пишет The Pusle.

Обычно люди считают, что покупка подержанного авто является способом сэкономить средства и это действительно так, однако за этим могут скрываться другие расходы. К примеру, автомобиль может работать не очень хорошо, из-за чего вы будете вынуждены его постоянно ремонтировать. Поэтому эксперты GoBankingRates назвали пять автомобилей, которые лучше не покупать подержанными.

Fiat 500

По словам экспертов, этот автомобиль, который изготавливали между 2012 и 2016 годами, не следует покупать, ведь он имеет потенциальные проблемы, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта.

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Гибридный Ford Escape 2020

Ford является хорошим автомобилем, однако именно эта модель является неудачной, говорят эксперты.

"Да, когда дело доходит до потребления топлива и экономичности, она получила зеленый свет; однако, все еще есть некоторые проблемы, связанные с транспортным средством. Yahoo Finance утверждает, что она имеет много проблем с трансмиссией, и если вы разбираетесь в автомобилях, то знаете, что ремонт трансмиссии стоит тысячи долларов", - предупредили в материале.

Модель Mazda RX-8 первого поколения

По словам экспертов, первое поколение не всегда является лучшим поколением.

"Каждый раз, когда придумывается новый набор моделей, они никогда не являются совершенными. На самом деле они выходят на рынок, и таким образом автопроизводители могут обнаружить, с какими проблемами сталкиваются потребители, а затем они совершенствуют их во втором поколении и далее. Поэтому эта модель поставляется только с жалкими 212 лошадиными силами, включая чрезмерное потребление масла и ряд отзывов", - отметили специалисты.

Mitsubishi Mirage

Эта модель авто может соблазнить покупателя, который хочет ее приобрести благодаря доступности. По данным GOBankingRates, несмотря на свою невысокую цену, эта модель имеет много недостатков и может часто нуждаться в ремонте.

Cadillac XT4 Sport

Эксперты призывают покупателей держаться от этого автомобиля как можно дальше.

"Двигатель с турбонаддувом звучит "трешово", салон тесный, а переключатели и дисплеи выглядят как у плебейского Chevrolet Blazer", - отметили на сайте Motor1.com.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер рассказал, что делать, чтобы вашу машину не угнали. В частности он советует водителям забрать небольшой предохранитель из-под капота, из-за чего воры не смогут завести автомобиль.

Также эксперт назвал копеечное средство, которое поможет избавиться от конденсата на лобовом стекле машины. По его словам, размещение небольшой миски с солью в машине на ночь - это разумный способ решить эту проблему, поскольку она поглощает избыток влаги в воздухе.

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