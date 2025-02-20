По словам эксперта, есть простой способ, который может предотвратить эту проблему.

Водители могут избежать нарушения простого правила дорожного движения и больших штрафов, если будут использовать кухонные предметы для очистки от конденсата лобового стекла в своей машине, пишет Express.

Известно, что в холодное время на стекле может образовываться конденсат, из-за чего видимость теряется. Обычно конденсат можно удалить быстрым нажатием переключателя запотевания или включением обогрева автомобиля, однако гендиректор компании LeaseLoco Джон Уилмот говорит, что есть простой способ, который может предотвратить эту проблему.

"Конденсат в автомобилях может разочаровывать, потому что вам приходится тратить время на протирание окон, включение кондиционера или открытие окна, прежде чем вы сможете отправиться в путь. Вождение с запотевшими окнами также создает угрозу безопасности, а начало путешествия без удаления конденсата может привести к нарушению правил дорожного движения. Размещение небольшой миски с солью в машине на ночь - это разумный способ решить эту проблему, поскольку она поглощает избыток влаги в воздухе, который усугубляет проблему. Это отличный трюк, когда температура падает, и он может сэкономить ваше время утром", - советует эксперт.

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Известно, что соль можно приобрести в большинстве магазинов по небольшой цене. Однако Джон предостерег тех, кому этот трюк может не подойти.

"Просто имейте в виду, что, хотя конденсат в автомобилях является вполне нормальным явлением зимой, он не должен сохраняться, когда погода потеплеет. Если вы заметили, что постоянно боретесь с этим явлением, это может быть признаком более крупной проблемы, на которую следует обратить внимание", - отметил эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер назвал авто, которого следует избегать в 2025 году. В частности он советует не покупать полноприводные модели, которые обычно "стоят дороже" и имеют "худший" пробег на бензине и дизельном топливе, чем другие автомобили.

Также механик рассказал о детали автомобиля, которую воруют чаще всего. По его словам, чаще всего воры выкладывают каталитические нейтрализаторы, которые в основном переплавляют, чтобы получить доступ к драгоценным металлам, которые есть внутри.

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