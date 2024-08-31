Некоторые продукты могут либо вызывать, либо облегчать симптомы мигрени.

Мигрень — это гораздо больше, чем просто "сильная головная боль". Она считается заболеванием, которое включает множество других симптомов - тошноту, рвоту и чувствительность к свету, шуму и запахам. Приступы мигрени могут длиться часами или даже днями.

Существует множество триггеров мигрени, включая стресс, гормоны, сон, погоду. Однако, как пишет Eatingwell, важно также то, что вы едите, поскольку некоторые продукты могут либо вызывать, либо облегчать симптомы мигрени.

Лучшие продукты, на которых стоит сосредоточиться при мигрени

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1. Овес

"Овес — отличный источник рибофлавина, который дает многообещающие результаты в профилактике мигрени у взрослых", — говорит диетолог Шелли Боллс. Овес также является отличным источником пищевых волокон, которые могут помочь стабилизировать уровень глюкозы в крови и уменьшить воспаление.

2. Листовая зелень

Включение в свой рацион большего количества зелени, такой как капуста или шпинат, может помочь предотвратить мигрень, поскольку эти овощи содержат фолат.

Фолат — это важный витамин группы B, который может снизить уровень аминокислоты, называемой гомоцистеином. Это важно, поскольку высокий уровень гомоцистеина связан с мигренями. Исследования показывают, что адекватное потребление фолиевой кислоты может быть связано с более низким риском сильной головной боли или мигрени.

3. Жирная рыба

"Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами", - говорит диетолог Триста Бест. Согласно одному из научных обзоров, потребление омега-3 связано с более низкими шансами сильной головной боли или мигрени.

4. Ягоды

Ягоды богаты антиоксидантами, которые могут помочь защитить ваш организм от окислительного стресса. Это важно, так как окислительный стресс может быть связан с приступами мигрени.

5. Куркума

Недавние исследования показывают многообещающие результаты использования куркумина, активного компонента куркумы, для лечения мигрени.

6. Семена тыквы

Семена тыквы содержат полезные для мозга жиры и другие питательные вещества, такие как цинк и магний, которые помогают держать мигрень под контролем.

7. Грецкие орехи

Грецкие орехи содержат магний, омега-3 и витамин Е, которые могут помочь бороться с воспалением, - объясняет Боллс. Орехи и семена также являются отличным источником постного белка и пищевых волокон, которые могут помочь в регулировании уровня сахара в крови и профилактике мигрени.

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