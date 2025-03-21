Эти хитрости делают достижение цели гораздо более управляемым.

Сертифицированный тренер по бегу, специалист по фитнес-питанию и консультант по функциональному питанию Мишель Петтингер перечислила хитрости, которые помогут легко добиваться цели в 10 000 шагов в день.

"Как и многие из вас, я понимаю, как сложно вписать упражнения в плотный график. Когда жизнь становится суматошной, найти время на 10 000 шагов может показаться невозможным. Но за эти годы я разработал стратегии, которые делают достижение этой цели гораздо более управляемым", - отметила специалист в своей статье для eatthis.com.

Как легко пройти 10 000 шагов в день - 8 хитростей

Вот, какие хитрости посоветовала тренер, чтобы ежедневные шаги казались легкими:

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Установите режим. Установите время дня для прогулки. Начните с малого, но постепенно увеличивайте количество до 4-5 в неделю. Главное - последовательность.

Инвестируйте в хорошую обувь. Посетите специализированный магазин для бега, чтобы проанализировать походку и правильно подобрать обувь. Кроссовки следует менять их не реже одного раза в 12 месяцев. Правильно подобранная обувь будет соответствовать уникальным потребностям ваших ног.

Правильно питайтесь и пейте воду. Подумайте о добавлении электролитов для более длительных прогулок или при теплой погоде. После прогулки подкрепитесь перекусом из углеводов и белка в течение первых 30 минут и сбалансированным приемом пищи в течение двух часов. Правильная гидратация и сбалансированное питание помогут предотвратить усталость и способствовать восстановлению.

Отдайте приоритет целенаправленной прогулке. Хотя повседневные движения способствуют подсчету шагов, выделите время для специальной прогулки. Она позволит вам увеличить частоту сердечных сокращений, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Используйте музыку или подкасты для мотивации. Но только по мере необходимости, но не становитесь зависимыми - оставайтесь в настоящем и наслаждайтесь окружающим миром.

Слушайте свое тело. Когда вы начинаете ходить, обращайте внимание на уровень своей энергии и болезненность мышц. Подумайте о том, чтобы вести дневник, чтобы отслеживать свой прогресс. Ежедневно корректируйте в зависимости от того, как вы себя чувствуете.

Будьте гибкими - не переживайте из-за пропущенных дней. Если вы пропустили прогулку, не пытайтесь "наверстать упущенное". Просто сосредоточьтесь на прогулке на следующий день.

Меняйте маршруты так часто, как это необходимо, чтобы оставаться вовлеченным в распорядок и достигать своих целей. Прогулки в разных условиях могут предотвратить скуку и бросить вызов вашему телу новыми способами.

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