Ежедневная активная ходьба может со временем создать заметный дефицит калорий.

Тренеры подробно рассказали, что будет, если каждый день ходить по 10 тысяч шагов в течение месяца, передает журнал Parade.

"Десять тысяч шагов - это около 8 километров… Примерно 60-90 минут ежедневной ходьбы дают людям прекрасную круглую цифру, которую можно достичь", - отметил фитнес-тренер, владелец и основатель Josh Fitness Джош Шлоттман.

Что дают 10 000 шагов в день

Как говорится в публикации, влияние ходьбы по 10 000 шагов в день будет зависеть от того, на каком этапе фитнес-пути вы находитесь, когда начинаете. При этом, за исключением любых травм или других заболеваний, все, что произойдет с вашим телом, будет замечательным.

Видео дня

"Польза от ходьбы по 10 000 шагов каждый день в течение месяца безгранична. Постоянная ходьба может привести к улучшению здоровья сердца, потенциальной потере веса, улучшению настроения и снижению риска хронических заболеваний. Дополнительные преимущества этого метода включают повышение уровня энергии, улучшение сна и укрепление мышц и костей", - рассказал тренер и основатель GYMGUYZ Джош Йорк.

Преимущества ходьбы поддержала тренер Терри Татеосян, подчеркнув, что прогулки на улице в утреннее солнце особенно могут помочь вашим циркадным ритмам синхронизироваться для лучшего сна.

Сколько калорий сжигается за 10000 шагов

Фитнес-тренер и основательница Michelle Porter Fit Мишель Портер отметила, что даже если ваш рацион не сильно изменится, ежедневная ходьба в 10 000 шагов может со временем создать заметный дефицит калорий:

"10 000 шагов - около 300-500 калорий в день в зависимости от вашего темпа и размеров тела. Этого достаточно, чтобы сдвинуться с мертвой точки в потере веса, снизить скачки сахара в крови и уменьшить воспаление".

По ее словам, ходьба - один из самых доступных способов увеличить NEAT (термогенез активности без физических упражнений), который играет огромную роль в ежедневном сжигании калорий.

Тренер Шлоттман посчитал, сколько килограммов реально сбросить за месяц активной ходьбы:

"Среднестатистический человек может сжечь до 500 дополнительных калорий, просто проходя 10 000 шагов в день. Сжигание 500 калорий в день в течение 30 дней означает сжигание 15 000 калорий в месяц. 0,5 кг составляет около 3500 калорий, поэтому вы можете сбросить почти 2,5 кг в месяц".

Напомним, ранее исследователи выяснили, что на самом деле важно в ходьбе.

Вас также могут заинтересовать новости: