Сварить идеальный рис для японских роллов можно даже из доступных украинских продуктов.

Ценителям японской кухни стоит научиться делать домашние суши. Это очень вкусно и совсем не сложно, а ещё гораздо выгоднее, чем покупать в ресторане. К тому же для этого есть отличный повод - Всемирный день суши 18 июня.

Перед приготовлением роллов запомните, как варить рис для суши. Для этого не нужны дорогие ингредиенты и необычные приспособления.

Как правильно приготовить рис для суши

Перед варкой важно выбрать правильный сорт крупы. Идеальный рис для суши необязательно искать на полках с японскими товарами. Гораздо дешевле, но не сильно хуже по качеству покажет себя рис "Жасмин" или обычный круглозерный. Обратите внимание, что крупинки должны быть белого цвета, без желтизны и трещин.

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Не пытайтесь делать суши из длиннозернистого риса. Он недостаточно клейкий и не держит форму.

Профессиональные сушисты в варке риса используют японский уксус. Но можно обойтись и без него. Вот как варить рис для суши без рисового уксуса:

промойте рис 5-7 раз под проточной водой;

пересыпьте в большую не эмалированную кастрюлю, желательно с толстым дном;

залейте водой в соотношении 1:1;

плотно закройте кастрюлю крышкой и варите крупу 15 минут после закипания на минимальном огне;

во время варки не открывайте кастрюлю, не перемешивайте и не солите рис;

после окончания оставьте кашу под крышкой ещё на 10 минут.

Если всё сделать правильно, то у вас получится липкий и клейкий, но при этом не переваренный рис. Заправьте его смесью белого винного или яблочного уксуса, сахаром и солью в соотношении 5:3:1.

Как варить рис для суши в мультиварке

Сваренный в мультиварке рис получается одновременно рассыпчатым и клейким, то есть идеальным для роллов.

В мультиварке основу для суши готовим следующим образом:

промойте рис под проточной водой не менее 5 раз;

пересыпьте в чашу мультиварки и залейте чистой холодной водой в соотношении 1:1,5 (не солите);

варите 40 минут в режиме "Рис", "Гречка" или "Каша", не открывая крышку;

после варки оставьте крупу ещё на 30 минут под закрытой крышкой.

После приготовления такой рис заправляют тем же соусом, что и приготовленный в кастрюле.

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