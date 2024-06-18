Ценителям японской кухни стоит научиться делать домашние суши. Это очень вкусно и совсем не сложно, а ещё гораздо выгоднее, чем покупать в ресторане. К тому же для этого есть отличный повод - Всемирный день суши 18 июня.
Перед приготовлением роллов запомните, как варить рис для суши. Для этого не нужны дорогие ингредиенты и необычные приспособления.
Как правильно приготовить рис для суши
Перед варкой важно выбрать правильный сорт крупы. Идеальный рис для суши необязательно искать на полках с японскими товарами. Гораздо дешевле, но не сильно хуже по качеству покажет себя рис "Жасмин" или обычный круглозерный. Обратите внимание, что крупинки должны быть белого цвета, без желтизны и трещин.
Не пытайтесь делать суши из длиннозернистого риса. Он недостаточно клейкий и не держит форму.
Профессиональные сушисты в варке риса используют японский уксус. Но можно обойтись и без него. Вот как варить рис для суши без рисового уксуса:
- промойте рис 5-7 раз под проточной водой;
- пересыпьте в большую не эмалированную кастрюлю, желательно с толстым дном;
- залейте водой в соотношении 1:1;
- плотно закройте кастрюлю крышкой и варите крупу 15 минут после закипания на минимальном огне;
- во время варки не открывайте кастрюлю, не перемешивайте и не солите рис;
- после окончания оставьте кашу под крышкой ещё на 10 минут.
Если всё сделать правильно, то у вас получится липкий и клейкий, но при этом не переваренный рис. Заправьте его смесью белого винного или яблочного уксуса, сахаром и солью в соотношении 5:3:1.
Как варить рис для суши в мультиварке
Сваренный в мультиварке рис получается одновременно рассыпчатым и клейким, то есть идеальным для роллов.
В мультиварке основу для суши готовим следующим образом:
- промойте рис под проточной водой не менее 5 раз;
- пересыпьте в чашу мультиварки и залейте чистой холодной водой в соотношении 1:1,5 (не солите);
- варите 40 минут в режиме "Рис", "Гречка" или "Каша", не открывая крышку;
- после варки оставьте крупу ещё на 30 минут под закрытой крышкой.
После приготовления такой рис заправляют тем же соусом, что и приготовленный в кастрюле.