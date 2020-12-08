Известное во всем мире блюдо суши готовится из приправленного уксусом риса и различных морепродуктов. Это блюдо пришло в украинские рестораны не из Японии, а из западных стран, где и были придуманы знаменитые роллы Филадельфия и Калифорния. Некоторые суши готовятся из начинки и риса и заворачиваются в нори - тонкий лист из водорослей. В других вариантах начинка заворачивается в нори, затем в рис, а сверху покрывается рыбой, омлетом, сыром, икрой или кунжутом.
Ролл Филадельфия
Рис для суши (белый круглозерный) - 1 большая горсть.
Лососёвая рыба слабосоленая - около 100 грамм.
Нори - 1/2 листа.
Сливочный сыр Филадельфия - 80-100 грамм.
Огурец длинный - 1 шт.
Рисовый уксус.
Для роллов нужно взять мягкий сыр (в идеале "Филадельфия", но можно и с другим - более бюджетным), длинное филе лосося и специальный рис. Также вам понадобится коврик для суши. По желанию в начинку можно добавить авокадо и мелкую икру.
Рис промыть под струей воды, не перемешивая. Отварить до готовности, готовый рис пропитать рисовым уксусом (можно сделать из обычного уксуса, сахара и соевого соуса).
Половинку листа нори уложить глянцевой стороной на коврик, обвернутый пищевой пленкой. Смоченными в подкисленной воде взять горсть риса. Разровнять рис по листу нори, но оставить примерно 1 сантиметр нори без риса с одной стороны, а со второй стороны выступить рисом на 1 см дальше края нори.
Для аккуратного переворота, чтобы рис оказался внизу, а нори снаружи, накрыть рис ковриком и перевернуть его листом нори наверх.
Посередине нори выложить ложкой полоску сливочного сыра и несколько тонких полосок огурца.
С помощью коврика аккуратно свернуть ролл, чтобы рис с выступающего края соединился с рисом на нори. Зафиксировать рол в тугой жгут, обрезать концы острым ножом.
Лосось нарезать на тонкие пластины. Равномерно покрыть ролл кусочками рыбы. Еще раз завернуть ролл в коврик и плотно сжать, чтобы рыба равномерно покрыла ролл. Нарезать острым мокрым ножом на 6-8 кусочков. Подавать с соевым соусом, имбирем и васаби.
Ролл Калифорния
Этот ролл готовится с рисом наружу и красной мелкой икрой. Начинка как правило состоит из креветок, авокадо, огурца и майонеза.
- Сахар - 1 ст.л.
- Соевый соус - 1 ст.л.
- Авокадо -1 шт.
- Соус Васаби - 100 г.
- Рис круглозерный 1 ст.
- Нори - 2 шт.
- Креветки - 100 г.
- Икра красная тобико - 50 г.
- Майонез - 100 г.
- Уксус - 4 ст. л.
Рис промыть, залить стаканом воды и варить сначала на среднем, затем на слабом огне примерно 10 минут под крышкой. Оставить рис в воде еще на 10 минут. Добавить в кастрюлю уксус, ложку кипяченой воды, соль и сахар и подогреть на огне. Хорошо перемешать рис с жидкостью и оставить до полного остывания.
Авокадо очистить и нарезать долгими ломтиками. Креветки поделить пополам. Майонез перемешать с васаби и соевым соусом. Нори положить на коврик глянцевой стороной вниз. Сверху выложить рис. Перевернуть рис с нори так, чтобы рис оказался внизу. На нори посередине выложить авокадо, креветки и майонезный соус с васаби. По желанию можно добавить огурец.
Аккуратно заверните ролл с помощью коврика как в предыдущем рецепте. Придайте роллу прямоугольную форму. Рис должен быть сверху, а начинка в нори - внутри. Обваляйте ролл в икре тобико и нарежьте на 8 кусочков.
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