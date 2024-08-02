Некоторые сорта чая обладают противовоспалительными и расслабляющими мышцы свойствами, которые могут облегчить головную боль.

Чай – это не только вкусный, но и полезный напиток. Травяные чаи помогут успокоить больное горло, облегчить расстройство желудка и просто согреют в холодный день. Кроме того, зарегистрированный диетолог и специалист по нейропитанию Мелани Мерфи Рихтер рассказала порталу Well&Good, что некоторые сорта чая обладают противовоспалительными и расслабляющими мышцы свойствами, которые могут облегчить головную боль.

1. Мятный

Рихтер утверждает, что чай из перечной мяты должен быть вашим главным выбором для облегчения головной боли, особенно если вы страдаете от напряжения, синусита или симптомов, связанных с мигренью. По словам Рихтер, перечная мята помогает регулировать работу кровеносной системы, усиливая приток крови, что способствует облегчению симптомов головной боли. Кроме того, мята содержит ментол, который, по словам Рихтер, помогает расслабить мышцы головы и облегчить головную боль.

2. Имбирный

Если вы склонны испытывать тошноту или расстройство желудка из-за головной боли, Рихтер советует пить имбирный чай. Имбирь содержит активное соединение гингерол, которое, как показывают исследования, может модулировать серотониновые рецепторы в желудочно-кишечном тракте, тем самым уменьшая сигналы, вызывающие тошноту и рвоту.

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3. Ромашковый

Если вы страдаете от головных болей напряжения или синусовых болей, ромашка может стать вашим выбором, поскольку она действует как легкий мышечный релаксант. Если же головная боль связана с несварением желудка, ромашку можно использовать в качестве дижестива, чтобы улучшить пищеварение. А если головная боль мешает вам спать по ночам, то, по словам Рихтер, "легкое седативное свойство" ромашкового чая может помочь вам расслабиться и уснуть.

4. Мелисса

Если беспокойство провоцирует головные боли, Рихтер рекомендует пить чай с мелиссой. "Лимонная мелисса особенно полезна для снижения тревожности , которая может способствовать головным болям напряжения или мигреням", - говорит она.

5. Лаванда

Как и чай с мелиссой, чай с лавандой идеально подходит для тех, кто испытывает тревогу или стресс, способствующие головным болям. "Лаванда уже много веков используется как трава для релаксации. Она может быть особенно полезна для снижения стресса и уменьшения уровня кортизола, - говорит она.

6. Пижма

"При регулярном употреблении лихорадка может помочь снизить тяжесть и частоту повторения мигреней за счет подавления высвобождения простагландинов и серотонина, которые могут усиливать мигрень", - говорит она. Чай также содержит антиоксиданты, которые помогают снизить окислительный стресс в организме, что может быть полезно для уменьшения воспаления, связанного с мигренью.

Сколько чая следует пить для облегчения головной боли?

По словам Рихтер, от одной до двух чашек чая в день - это хорошая отправная точка, но это может варьироваться от человека к человеку. Чай (особенно тот, что не содержит кофеина) можно пить практически в любое время, с едой или без нее. Но если цель - унять головную боль, Рихтер рекомендует пить чай ближе ко сну.

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