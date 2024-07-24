Среди таких чаев есть ромашковый и зеленый, которые всем известны.

Для хорошего самочувствия человек нуждается в здоровом сне, однако бывают дни, когда никак не получается заснуть, из-за чего людей тревожит бессонница. Однако употребление чая перед сном может помочь успокоить ваш ум, чтобы вы спали крепче. Этот напиток содержит аминокислоты, ароматические соединения и флавоноиды, которые по-разному влияют на снижение стресса и тревоги, а также помогают расслабиться. Издание health назвало 8 видов чая, которые в этом помогут.

Ромашковый чай

Ромашковый чай может успокаивать нервы, ведь содержит ароматические соединения, такие как апигенин, хамазулен, бисабол и фарнезен, которые помогают улучшить качество сна.

Во время одного из исследований, в котором приняли участие 128 человек, оказалось, что эфирное масло ромашки помогает бороться со стрессом, тревожностью и улучшает качество сна.

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Чай из корня валерианы

Известно, что корень валерианы используют для лечения расстройств сна еще со времен Средневековья. Валериановый чай изготавливают, погружая высушенный корень валерианы в горячую воду, которая насыщает его активными соединениями.

"Чай из валерианы ассоциируется с усилением высвобождения серотонина, который обладает седативным (успокаивающим) эффектом. Валериана также может уменьшить тревожность, активируя аденозин, химическое вещество в организме, которое регулирует настроение и тревожность", - говорится в исследовании.

Несмотря на то, что валериану считают безопасной, она может вызвать побочные эффекты, такие как головная боль, судороги и тошноту. Поэтому беременным или кормящим грудью женщинам, детям до трех лет и тем, кто принимает успокаивающие препараты, стоит избегать валерианы.

Чай из пассифлоры

Исследования показывают, что пассифлора может уменьшить стресс и тревогу, а также помочь во время бессонницы. Пассифлора содержит растительное соединение с лечебными свойствами, а именно хризин, который может помочь уменьшить тревожность и депрессию. Кроме того, он обладает успокаивающим действием и может поднимать настроение. Пассифлору считают безопасным и эффективным средством без негативных побочных эффектов.

Гинкго-чай

Чай из листьев гинкго, который заваривается в течение 10-15 минут, имеет приятный вкус. Некоторые данные свидетельствуют о том, что гинкго билоба может успокаивать разум благодаря воздействию на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). ГАМК - это аминокислота, которая снижает возбудимость нервной системы. Более расслабленное состояние может улучшить качество вашего сна.

Лавандовый чай

Основные компоненты лаванды могут помочь вам подготовиться к полноценному сну, ведь блокируют специфические рецепторы мозга, которые способствуют возбуждению или тревоге. Также эти соединения увеличивают зону в нервной системе, которая помогает расслабиться. Во время исследования 79 студентов с такими проблемами, сообщили, что сочетание эфирного масла лаванды улучшили качество их сна.

Чай женьшень

Женьшень содержит соединения, которые сохраняют спокойствие и сосредоточенность. Они могут лучше регулировать стресс, что показано в различных исследованиях.

"Традиционно используемый как успокаивающее средство в азиатских странах, женьшень может быть полезным для качественного сна. В одном исследовании 15 здоровых мужчин в возрасте 15-37 лет употребляли 1500 мг женьшеня трижды в день в течение семи дней. Каждый из них продемонстрировал значительное сокращение времени пробуждения, лучшее качество сна и более длительную продолжительность глубокого сна. Глубокий сон способствует физическому и эмоциональному здоровью, а также когнитивным функциям", - говорится в материале.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит различные соединения, а именно флавоноиды и аминокислоты, которые помогают справиться со стрессом и могут способствовать спокойному сну.

Одной из таких аминокислот является L-теанин, который содержится в большом количестве в зеленом чае. Это вещество влияет на мозг, помогая ему расслабиться, сосредоточиться и потенциально улучшает сон.

Чай ройбуш

Ройбуш является богатым флавоноидами травяным настоем, который традиционно используют для уменьшения тревоги, напряжения и бессонницы.

Что еще интересного почитать о чае

Ранее диетологи назвали лучший чай, который улучшит здоровье кишечника. По их словам, речь идет об имбирном чае.

"Это популярное натуральное средство, используемое при многих заболеваниях. Его уникальное сочетание противовоспалительных, антиоксидантных свойств, а также свойств, улучшающих пищеварение, делает его исключительно эффективным при различных проблемах с пищеварением", - считают специалисты.

Самый известный врач Украины Дмитрий Комаровский рассказал, можно ли пить горячий чай во время жары. Он рассказал о жителях Средней или Центральной Азии, где пьют горячий чай из пиалы при сорокаградусной жаре и посоветовал не заниматься ерундой, поскольку разница между организмами жителей Украины и Азии очень большая.

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