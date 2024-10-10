Зокрема експерти радять прати джинси не дуже часто.

Несмотря на то, что в мире существует множество вещей, большинство людей предпочитает джинсы, ведь эта одежда является очень удобной и практичной. Однако между людьми ведутся дискуссии, как часто нужно стирать джинсы в стиральной машине. Эксперт Дэвид Закван утверждает, что не стоит класть джинсы в стиральную машину, если вы хотите сохранить дорогую пару как можно дольше, пишет Express.

"Многие люди не знают, что джинсы нельзя стирать в стиральной машине. Особенно, если они дорогие. Поэтому я покажу вам, как их стирать вручную", - рассказал он в своем TikTok.

По его словам, для этого нужно наполнить ванну водой и вывернуть карманы джинсов. Затем нужно вывернуть их наизнанку. После чего бросаете в ванну с джинсами средство для мытья посуды, это может быть и капсула.

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Дэвид советует оставить джинсы в воде примерно на 15 минут, а уже потом слить воду и опрыскать их из душевой лейки свежей водой. Затем нужно слегка отжать воду, просушить джинсы полотенцем и оставить их сохнуть на вешалке.

В то же время эксперты магазина одежды GAP также рекомендовали не стирать джинсовую ткань очень часто. Они отметили:

"Чрезмерная стирка может повредить украшения, такие как пайетки и бусины, поэтому мы рекомендуем стирать одежду с этими деталями только тогда, когда вещь действительно грязная. В большинстве случаев, если постирать одежду в стиральной машине или хорошо проветрить ее, повесив на веревке для стирки на несколько часов, она снова станет пригодной к носке. Несмотря на то, что джинсовая ткань является износостойкой, рекомендуется стирать ее как можно реже, даже через каждые 10 стирок".

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказала, как часто нужно стирать наматрасники. По ее словам, несмотря на то, что наматрасник не контактирует с кожей, ведь прячется под другими простынями, его все равно нужно регулярно чистить.

Также эксперт посоветовал, какой режим стирки на стиральной машине нужно всегда выбирать. Он рекомендует всегда выбирать "экспресс-цикл", ведь этот режим является достаточно длинным, чтобы сделать вашу одежду чистой, но и достаточно коротким, чтобы не нанести ей вреда.

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