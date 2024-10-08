Для поддержания гигиены сна важно также стирать и наматрасники.

Обычно специалисты советуют стирать постельное белье каждую неделю, однако возникает вопрос, как часто нужно менять наматрасник. Эксперты WinstonBeds дали свои советы по этому вопросу, пишет Express.

Несмотря на то, что наматрасник не контактирует с кожей, ведь прячется под другими простынями, его все равно нужно регулярно чистить. Особенно людям, которые имеют аллергию или чувствительную кожу, ведь очистка наматрасника предотвращает раздражение кожи.

В частности эксперт по матрасам WinstonsBeds Ребекка Свейн отметила:

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"Наматрасниками часто пренебрегают, потому что люди забывают, что они есть, или они не помещаются в стиральную машину вместе с остальным постельным бельем. Хотя наматрасники не нужно стирать так часто, как простыни, все же важно стирать их раз в два месяца, чтобы поддерживать гигиену сна. Из этого правила есть исключения - если вы болели, боретесь с аллергией, позволяете домашним животным спать в вашей кровати или у вас были гости, обязательно стирайте наматрасник чаще", - рекомендует специалист.

По ее словам, чистый наматрасник не только предотвращает распространение бактерий на простынях, но и защищает матрас от повреждений.

"Матрасы могут быть значительной инвестицией, а наматрасники необходимы для поддержания их в надлежащем состоянии. Однако, если наматрасник грязный, это может со временем повлиять на матрас под ним. Если правильно ухаживать за наматрасником, он прослужит вам около двух лет, но если не стирать его регулярно, то срок его службы значительно сократится", - добавила Ребекка.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказал, какой режим нужно всегда выбирать во время стирки. По его словам, для этого вам нужно только одна настройка. Он советует всегда выбирать "экспресс-цикл", поскольку он является достаточно длинным, чтобы сделать вашу одежду чистой, однако и достаточно коротким, чтобы не нанести ей вреда.

Также стало известно, как сделать так, чтобы полотенца были мягкими после стирки. В частности специалисты советуют для этого использовать пищевую соду и отказаться от кондиционера для белья.

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