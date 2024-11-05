Эти профессиональные советы помогут держать жир на животе под контролем в 50 лет.

У вас большая талия и, кажется, что с этим ничего нельзя поделать? Издание eatthis пообщалось с доктором медицины Майком Болом. Он также является магистром общественного здравоохранения, профессиональным медиком, который раскрыл лучшие упражнения для поддержания тонкой талии в 50 лет.

По его словам, основное внимание должно быть сосредоточено на упражнениях, которые сжигают калории, а также укрепляют мышцы и кости. К ним относятся аэробные упражнения и силовые тренировки.

Медик пояснил, что с возрастом мышцы слабеют, а жир накапливается в животе. Чтобы этого избежать, доктор советует несколько упражнений.

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Тренировки с отягощениями сжигают большую часть калорий

"Одним из важных видов упражнений являются тренировки с отягощениями, такие как тяжелая атлетика. Тренировки с отягощениями сжигают большое количество калорий", - говорит доктор Бол. Он пояснил, что такие тренировки ведут к общей потере жира.

Упражнения для корпуса помогут поддерживать и укреплять сильный живот

Такие упражнения, как альпинист, боковая планка, повороты, полые захваты и планка с мячом, по словам доктора, будут поддерживать и укреплять силу мышц живота и не позволять животу расширяться.

Тренировка осанки полезна, чтобы живот казался меньше

Доктор говорит, что основная функция живота - удерживать тело прямо. Плохая осанка может фактически сделать эти мышцы неактивными, из-за чего живот будет казаться больше.

Аэробные упражнения

Такие упражнения не только помогают сжигать калории, но поддерживают минеральную плотность костей, говорит доктор Бол.

По словам врача, бег трусцой, ходьба, плавание и велотренажер, являются хорошим выбором.

Напомним, ранее диетологи рассказали, что полезно для укрепления костей после 50 лет.

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