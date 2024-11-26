Это небольшие, но эффективные изменения в питании и образе жизни.

Если вы начинаете свой путь к более плоскому животу и снижению веса, то простые, но продуктивные изменения в вашем распорядке дня могут принести неожиданно приятные результаты. В статье для портала EatThis эксперт Ронни Гарсия, CPT, Blink Fitness рассказала о наиболее эффективных способах начать терять жир уже за 10 дней.

1. Употребляйте продукты, богатые клетчаткой.

Включение в рацион продуктов, богатых клетчаткой, необходимо для обеспечения сытости и замедления пищеварения. Это, в свою очередь, поможет предотвратить тягу к голоду и переедание. "Растворимая клетчатка, в частности, помогает уменьшить количество висцерального жира, стабилизируя уровень сахара в крови", - объясняет Гарсия. "Старайтесь есть овес, фрукты и овощи, чтобы увеличить потребление клетчатки".

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2. Пейте достаточно воды.

"Гидратация поддерживает метаболизм, сдерживает чувство голода и помогает выводить токсины", - говорит Гарсия. "Кроме того, выпивая стакан воды перед едой, вы чувствуете себя сытым, что предотвращает переедание".

3. Сократите потребление соли.

"Высокое содержание натрия вызывает задержку воды в организме, что может привести к вздутию живота", - говорит Гарсия. - "Уменьшение количества соли может быстро свести к минимуму вздутие в области талии и придать ей более подтянутый вид".

4. Поддерживайте дефицит калорий.

"Снижение калорийности ниже уровня базального метаболизма, или количества калорий, которое необходимо вашему организму для поддержания одного и того же веса тела", - отмечает Гарсия.

5. Сосредоточьтесь на сбалансированном питании.

Правильный рацион, включающий такие продукты, как постные белки, фрукты, овощи, полезные жиры и цельное зерно, помогает регулировать уровень сахара в крови и доставлять в организм необходимые питательные вещества. "Попробуйте составить план питания, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми питательными веществами", - советует Гарсия.

6. Питайтесь небольшими порциями и чаще.

"Прием пищи небольшими порциями в течение дня поможет стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить переедание", - объясняет Гарсия. "Эта стратегия помогает избежать вялости и вздутия живота, которые могут возникать при больших порциях".

7. Выполняйте низкоинтенсивные кардио- и силовые тренировки.

"Силовые тренировки развивают мышцы, что увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя - мышечная ткань сжигает больше калорий в состоянии покоя", - говорит Гарсия. в то же время низкоинтенсивное кардио, например, ходьба, езда на велосипеде или плавание в низком или умеренном темпе, сжигает калории, что способствует потере жира.

Также вы можете вдохновиться примером женщин, которые смогли успешно похудеть на 30 и более килограммов. Они поделились главными советами, которые помогли им достигнуть цели - от эффективных изменений в тренировках до практических советов по питанию.

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