Эти продукты рекламируются как полезные для похудения, но на самом деле, по мнению диетологов, они могут усложнить процесс снижения веса.

Когда вы ищете в интернете советы по снижению веса, вы, скорее всего, наткнетесь на рекомендации по употреблению "диетических"продуктов, которые вроде как помогают похудеть за счет меньшего количества калорий, сахара и жира. Однако, как пишет зарегистрированный диетолог Мелисса Рифкин MS, RDN, CDN, в статье для EatThis, многие из этих диетических продуктов могут только помешать вашим усилиям по снижению веса. Некоторые из них содержат ингредиенты, усиливающие аппетит и тягу к еде, а другие могут быть настолько лишены питательных веществ, что вы в итоге переедаете, чтобы почувствовать насыщение.

1. Диетические напитки

Диетические напитки, содержащие ноль калорий, могут показаться хорошим выбором для похудения, но на самом деле они могут иметь обратный эффект. Причина этому - подсластители с нулевой калорийностью.

Так, в одном из исследований было отмечено повышение активности в областях мозга, отвечающих за тягу к еде и аппетит, после употребления сукралозы. Таким образом, даже если вы не потребляете калорий или сахара, когда пьете диетическую газировку, ваш организм реагирует так, как будто вы его потребляете, оставляя вас голодным и жаждущим больше сахара.

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2. Йогурт с низким содержанием жира

Хотя удаление большей части натурального жира из йогурта делает его менее калорийным, многие производители добавляют в йогурт сахар, чтобы компенсировать вкус. Добавление сахара может замедлить потерю веса, поскольку в некоторых исследованиях отмечается положительная связь между повышенным потреблением сахара и увеличением веса.

3. Вегетарианские чипсы

Хотя они содержат меньше калорий на порцию по сравнению с традиционными чипсами, они могут не удовлетворить ваше желание похрустеть, и это может привести к перееданию.

Кроме того, вегетарианские чипсы и другие низкокалорийные варианты не так сытны, как обычные чипсы, потому что в них мало жиров. Хотя вегетарианские чипсы и подобные продукты не являются по своей сути вредными для здоровья, возможно, лучше съесть одну порцию настоящих чипсов, когда вам захочется чего-нибудь солененького, отмечается в статье.

4. Протеиновые батончики

Они могут быть источником скрытого сахара и неожиданно высокой калорийности. Хотя протеиновые батончики могут служить удобным приемом пищи или перекусом, но замена цельнозерновых продуктов обработанным батончиком может быть не лучшим вариантом для похудения, поскольку калорийность блюда, которое можно съесть всего за несколько укусов, может вас неприятно удивить.

5. Арахисовое масло с низким содержанием жира

Разница между обезжиренным и обычным арахисовым маслом составляет всего несколько калорий. Это потому, что в низкокалорийные варианты часто добавляют больше сахара, чтобы компенсировать потерю вкуса.

6. Готовые смузи и коктейли

Содержание сахара в сочетании с недостатком питательных веществ в таких смузи может затруднить процесс похудения. Покупая такие смузи, ищите варианты, содержащие не менее 15 граммов белка на порцию и менее 5 граммов сахара. Еще лучше, если в них содержится клетчатка, которая способствует насыщению.

Ранее диетолог назвала топ-8 продуктов для завтрака, которые помогут сбросить лишний вес.

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