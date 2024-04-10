Эта особенность овоща связана с его защитными механизмами.

Лук - очень ароматная и неотъемлемая часть многих блюд. Однако из-за своей способности доводить до слез даже мужчин, этот овощ может оттолкнуть.

CNN пообщался с экспертами, чтобы узнать, как не плакать при нарезании лука. Доктор Эбби Тиль, ученый по пищевым продуктам и ведущая YouTube-канала Abbey the Food Scientist отметила, что "жгучий механизм" это растение использует, чтобы быть менее привлекательным для поедания.

Как объяснил доктор Брайан Куок Ле, научный сотрудник факультета Тихоокеанского лютеранского университета в Паркленде, эта защита связана с клеточной структурой лука. Когда вы повреждаете его, фермент и аминокислота соединяются, образуя соединения серы и другой фермент, который посылает пары в воздух.

Видео дня

"После реакции с влагой в наших глазах образуется небольшое количество серной кислоты, которая раздражает роговицу и приводит к слезотечению", - добавила Тиль и поделилась лайфхаками, как этого избежать.

Используйте вентилятор

Она предлагает поставить рядом вентилятор, чтобы выдувать воздух возле овоща.

"Таким образом ветер разносит молекулы, которые обычно попадают в ваш глаз и вызывают слезы", - сказала ученый.

Защитите глаза очками

Защитные очки также могут защитить ваши глаза от молекул в воздухе. Это очень надежный метод.

"Я заметила, что ношение контактных линз (вместо очков) имеет большое значение, когда я режу лук. Вы просто получаете некий щит, который защищает ваши глаза", - пояснила Тиль

Охладите лук

Чтобы воспользоваться этим лайфхаком используйте холодильник, морозильную камеру или миску с ледяной водой. Замораживание, как и микроволновая печь, может изменить структуру лука, поэтому используйте этот метод только тогда, когда вы готовите что-то вроде супа.

Доктор Ле добавил, что хранение лука в холодильнике может ослабить его вкус. Поэтому лучше класть овощ туда за 20 минут до того, как собираетесь нарезать.

Используйте тепло

Тепло может помочь уменьшить испарение, поэтому эксперты советуют перед нарезкой прогреть его в микроволновке. В зависимости от размера лука это может занять от 30 секунд до нескольких минут. Если же вам нужно сохранить хрусткость овоща, то этот метод не для вас.

Добавить кислоты

Кислоты, добавленные к луку, могут помочь уменьшить жжение в глазах и усилить вкусовые качества. Фермент, который превращает аминокислоты в луке, чем вызывает ощущение жжения, хорошо работает в определенном диапазоне рН. Однако кислота, например уксус или лимон, замедляет фермент, который образует пары.

Зажгите свечи

Некоторые люди советуют зажигать свечу, пока режут лук. Это может блокировать испарения.

"Я видел, что это работает, но на самом деле все зависит от типа свечи... Возможно, это отвлечет вас благодаря приятному запаху", - сказал Ле.

Другие советы по кулинарии

Ранее УНИАН рассказывал, как разделить цветную капусту на соцветия и дольше хранить огурцы хрустящими.

Также делились лайфхаками, как почистить фисташки за 3 минуты.

Вас также могут заинтересовать новости: