Лук является естественным источником пребиотиков.

Включение лука в ежедневный рацион положительно повлияет на ваше здоровье, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что лук - это натуральный источник витаминов, минералов и растительных соединений.

Лук - польза для здоровья

Лук, пожалуй, наиболее известен своим острым и пикантным вкусом, особенно когда его едят в сыром виде. При обжаривании или карамелизации он приобретает восхитительную сладость.

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Если вы регулярно добавляете лук в свои блюда, вы можете наблюдать вот такие эффекты:

Может поддерживать здоровье кишечника. Лук является естественным источником пребиотиков, которые необходимы для оптимального здоровья кишечника.

Может улучшить здоровье сердца. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что употребление лука может не только помочь в профилактике и лечении дислипидемии и высокого кровяного давления, но в конечном итоге может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Может принести пользу здоровью глаз. Лук богат серой, которая важна для производства глутатиона, одного из самых мощных антиоксидантов организма. Этот антиоксидант, в частности, необходим для здоровья глаз, помогая предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна, катаракту и глаукому.

Может снизить риск развития некоторых видов рака. Лук богат антиоксидантами и серосодержащими соединениями, которые потенциально могут снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак легких, простаты и желудка.

Имеет антибактериальные свойства. Исследования показывают, что эфирные масла лука могут помочь уменьшить количество таких бактерий, как золотистый стафилококк и сальмонелла.

Лук - недостатки

Среди потенциальных недостатков употребления лука выделяют риск возникновения дискомфорта в пищеварении, аллергических реакций и неприятного запаха изо рта.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите лук-порей ежедневно.

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