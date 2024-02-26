Рассказываем, как очистить фисташки от скорлупы, не ломая ногти и зубы.

От фисташек, как и от семечек, трудно оторваться. Они вкусны и полезны, но есть одно "но" - их трудно почистить. Иногда, чтобы достать орехи из скорлупы, в ход идут ногти и зубы. И очень зря - есть как минимум 3 простых способа, как открыть фисташки, даже полностью закрытые.

Как правильно чистить фисташки

Эти способы на самом деле неприлично просты, но многие о них не знают. Вот как раскрывают фисташки:

Одной рукой

Здесь все довольно просто: нужно взять фисташку за ту часть, где скорлупа открыта и сжать ее стороны максимально близко - в результате часть закрытой скорлупы, которая удерживает стороны вместе, расколется.

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Скорлупой от другой фисташки

Если орехи больше закрыты, чем открыты, делаем по-другому: нужно взять половинку скорлупы (от уже открытого ореха) и применять ее как "открывашку". Вставить половинку в отверстие фисташки и провернуть, как ключ. Скорлупа должна разместиться поперек щели - после этого она легко откроется и орех можно будет достать.

Миксером и чеснокодавкой

Если фисташек нужно почистить много (например, для выпечки), то, чтобы с ними долго не возиться, можно воспользоваться миксером.

Для этого в чашу для взбивания нужно поместить фисташки и два-три грецких ореха. Затем погрузить миксер с одним венчиком и включить его примерно на 3 минуты на минимальную скорость. Скорлупа отойдет от орехов и окажется наверху чаши, а очищенные фисташки останутся внизу.

Случается, что фисташки полностью закрыты, тогда орех в скорлупе нужно положить в чеснокодавку (куда обычно кладут чеснок,) прикрыть и слегка нажать. В результате скорлупа треснет. Здесь главное не перестараться, чтобы не получить ореховую крошку.

Ранее мы рассказывали, зачем есть фисташки и что будет, если есть их каждый день.

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