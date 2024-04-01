Читайте на УНИАН, сколько варить цветную капусту и как ее подготовить для этого.

Сложно переоценить пользу такого продукта как цветная капуста. Она содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают укрепить иммунитет, поддерживать здоровье кожи и замедлять процесс старения. Вот только ее форма способна вызвать трудности. Существует один секрет, как разделить цветную капусту на соцветия.

Как разобрать цветную капусту и зачем бить ее об стол

Это позволит быстро разделать капусту так, чтобы ее было удобно готовить. Итак, как правильно почистить цветную капусту:

убираем листья, если они есть;

помещаем капусту в пакет;

несколько раз бьем овощ об стол.

Если вы все сделали правильно, то в пакете обнаружатся желанные кусочки. Теперь, когда мы ее разобрали, давайте выясним, как варить цветную капусту

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Как и сколько варить цветную капусту перед жаркой

Начнем с того, как правильно варить капусту. Нужно закипятить воду в большой емкости и добавить соль. Сколько нужно варить цветную капусту? Если дальше вы с ней ничего делать не будете, то помещаем кусочки овоща в кипящую соленую воду и варим 10-15 минут. Чем дольше она будет готовиться, тем мягче окажется в итоге.

Рассмотрим также вариант, сколько минут варить цветную капусту перед жаркой. Время приготовления сократится до 5-7 минут. Она будет все еще похрустывать, но это ничего. Далее можно обжарить ее с чесноком, луком и любимыми специями.

Ранее УНИАН рассказывал, как выращивается цветная капуста в домашних условиях.

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