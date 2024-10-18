Они эгоистичны, не любят чтобы ими командовали, и часто устраивают истерики.

Все мы так или иначе иногда сталкиваемся с людьми, в отношениях с которыми беспричинно теряем контроль над собой или чувствуем постоянную неуверенность. Таких людей называют эмоциональными манипуляторами и существуют четкие "красные флаги" в их поведении, которые помогут вам понять, что от такого человека стоит держаться подальше. Об этом пишет сертифицированный психолог Шерри Кэмпбелл для YourTango.

1. Они скрывают свою истинную сущность.

Эмоциональные манипуляторы изображют из себя милых, заботливых и неравнодушных людей. Однако, как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences Journal, эмоциональные манипуляторы превращаются в то, что вы хотите видеть, но только на время, чтобы заманить вас. Однако поскольку они все еще стратегически будут демонстрировать "хорошую" сторону, вы будете постоянно оправдывать свои отношения с ними и жить в мире путаницы.

2. Забота о них - ваша работа

Манипуляторы хотят, чтобы их жизнь была наполнена весельем, отдыхом и азартом, а все скучные или трудные дела решали другие. Другими словами, у них аллергия на слова "ответственность" и/или "подотчетность". Как утвержает публикация в журнале Psychological Inquiry, манипуляторы всегда хотят больше, чем дают, и им все равно, что вы при этом чувствуете.

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3. Они эгоисты

Это их главная черта. Эмоциональные манипуляторы не работают в отношениях с сочувствием или справедливостью. Их представление о справедливости - это получение того, что они хотят, именно в тот момент, когда они этого хотят.

Они упрямы, имеют свое мнение, ненадежны и отказываются выполнять просьбы (хотя ожидают этого от вас). Это их мир, а вы - всего лишь гость.

4. Они считают, что никогда не ошибаются

Согласно исследованию в Personality and Social Psychology Bulletin, манипуляторы считают себя жертвами обстоятельств. С их точки зрения, они никогда не совершают ошибок, никогда не ошибаются, а их мотивы всегда продиктованы чистыми намерениями. Они не несут никакой ответственности за свое поведение.

5. Они устраивают истерики

Они поднимают шум, когда их требования не удовлетворяются немедленно, часто бросая словесные угрозы, оправдания и обоснования для немедленного выполнения своих требований. Другой их любимый способ устроить скандал - притвориться, что вас не существует. Согласно исследованиям в Journal of Personality, они будут игнорировать вас, пока вы либо не нападете в ответ (чтобы они могли обвинить вас в "гневе"), либо не сдадитесь.

6. Они раздражают вас "случайно".

Они будут выводить вас из себя своей хронической забывчивостью, задержками, опозданиями, отказом от привязанности и упрямством - это в порядке вещей. Они также любят провоцировать невербальным поведением, таким как закатывание глаз, игнорирование, громкие вздохи, ухмылки. Их цель - привести вас в ярость, чтобы вы выглядели виноватым.

7. Никто не может ими командовать

Этих людей особенно раздражает, когда другие пытаются указывать им, что делать. Они откладывают действия до тех пор, пока вы не разозлитесь настолько, что сделаете это сами. Или же они реагируют с гневом и обидой, когда их просят сотрудничать или подчиниться. Любая просьба воспринимается ими как требование, а сотрудничество - как подчинение.

Ранее УНИАН уже рассказывал о 10 фразах, которые обожают употреблять манипуляторы.

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