Психологи говорят, что использованием этих фраз манипуляторы сеют путаницу в вашем сознании.

Манипуляторы используют хитрые приемы, чтобы получить желаемое, часто заставляя другого человека почувствовать себя использованным. Контроль над разговорами - одна из их ключевых стратегий, и они имеют набор фраз, которые помогают им достигать своих целей.

Об этом в своей статье для издания HackSpirit пишет Тина Фей, эксперт по любовным отношениям, автор книги "Как вернуть бывшего: пошаговая инструкция, как вернуть его (навсегда)".

Рассмотрим некоторые из любимых фраз манипуляторов.

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1) "Ты всегда..."

Манипуляторы часто перекручивают разговор в свою пользу. Фраза "Ты всегда..." - это одно из проявлений газлайтинга, когда человека заставляют сомневаться в собственных ощущениях. Например: "Ты всегда чрезмерно реагируешь" или "Ты всегда делаешь проблему из ничего". Такие слова подрывают уверенность в себе и заставляют вас сомневаться в собственной адекватности.

2) "Поверь мне..."

Манипуляторы знают, как завоевать ваше доверие, чтобы потом использовать его. Фраза "Поверь мне..." помогает создать ощущение безопасности и намекать, что сомнения - это предательство доверия. Например, коллега может сказать: "Поверь мне, я провел исследование", чтобы убедить вас поддержать его решение, хотя на самом деле он может скрывать важную информацию.

3) "Я просто пытаюсь тебе помочь..."

Это типичный манипулятивный прием, который скрывает контроль под видом заботы. Фраза "Я просто пытаюсь тебе помочь..." создает впечатление, что человек делает вам одолжение, хотя на самом деле пытается навязать свою волю.

4) "Возможно, ты неправильно понял..."

Манипуляторы часто используют эту фразу, чтобы переложить вину на вас и вызвать путаницу. Они заставляют вас сомневаться в собственном понимании ситуации, что позволяет им взять контроль над разговором.

5) "Я не хочу спорить..."

Эта фраза выглядит как желание избежать конфликта, но на самом деле это способ уклониться от ответственности. Манипуляторы используют ее, чтобы закончить обсуждение, которое может разоблачить их манипуляции.

6) "Ты слишком чувствителен..."

Эта фраза обесценивает ваши чувства. Манипулятор отвергает ваши эмоции, заставляя вас почувствовать себя маленьким и неважным, что делает вас более уязвимым к его контролю.

7) "Если бы ты действительно заботился обо мне..."

Манипуляторы используют эту фразу, чтобы вызвать чувство вины и получить от вас то, что им нужно. Например: "Если бы ты действительно заботился обо мне, ты бы это сделал".

8) "Я не это имел в виду..."

Эта фраза используется для избежания ответственности. Манипулятор перекладывает вину за свои слова на вас, заставляя вас чувствовать себя виноватым за свои негативные эмоции.

9) "Это для твоего блага..."

Фраза "Это для твоего блага..." оправдывает манипулятивные действия, заставляя вас думать, что они действуют в ваших интересах, хотя на самом деле они просто руководствуются своими целями.

10) "Ты слишком много об этом думаешь..."

Это один из способов обесценить ваши переживания. Манипулятор пытается заставить вас сомневаться в собственных мыслях, чтобы легче было контролировать ситуацию.

Манипуляция - это серьезная проблема, которая подрывает доверие и самоуважение. Важно распознавать эти фразы и не позволять им влиять на ваше восприятие реальности. Доверяйте своим чувствам и защищайте свои границы.

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