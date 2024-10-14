Есть модель образования названий женщин по специальности, которую следует использовать выборочно, поделился языковед.

"Продавчиня" или "продавщиця" - как правильно в украинском языке пользоваться этими словами знают не все.

Языковед, доцент и заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в своей книге "100 експрес-уроків української" написал, что слово "продавщиця" имеет разговорный характер, но именно оно является правильным.

Эксперт отметил, что слово "продавчиня" звучит органичнее, завоевывает позиции в языке и впоследствии может попасть в словари.

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"Но эту модель образования названий женщин по специальности (с использованием суффикса -ин-(я), - Ред.) нужно использовать выборочно, поскольку, согласитесь, неуклюже звучат существительные "педагогиня", "етнографиня"...", - подчеркнул педагог.

В толковом словаре украинского языка есть существительное продавец, и оно имеет такое значение:

"Тот, кто продает какой-либо товар".

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Александр Авраменко объяснил, когда правильно говорить на украинском и писать "продовжується", а в каком случае - "триває". Эксперт подчеркнул, что, если речь идет об определенном отрезке времени, следует пользоваться словом "триває". В словаре отмечается, что глагол "продовжуватися", в частности, имеет значение возобновляться после перерыва.

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