Торт имеет освежающий апельсиновый вкус.

Торт является всегда хорошим решением. Это актуально даже на Рождество. Отличным выбором будет апельсиновый торт от Мэри Берри с освежающим вкусом и невероятным ароматом.

Как пишет Ехргеѕѕ, этого десерта хватит на восемь человек. Для его приготовления понадобятся такие продукты:

апельсин - 1 шт;

мука - 275 г;

разрыхлитель - 3 ч.л.;

сахарная пудра - 275 г;

сливочное масло - 225 г;

яйца - 4 шт;

корица - 1 ч.л.

Для начинки надо будет взять 50 г сливочного масла, 175 г сахарной пудры, 2 ст.л. мякоти апельсина.

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Для начала разогрейте духовку до 180C/вентилятор до 160C. Подготовьте две глубокие формы диаметром 20 см. Смажьте их маслом и выстелите пергаментом.

Апельсин положите в кастрюлю, залейте кипятком и варите на медленном огне, пока он не станет мягким. Это займет около 20 минут. Дайте ему остыть, разрежьте пополам и удалите косточки. Далее надо взбить в блендере или комбайне. Две столовые ложки мякоти надо отложить для глазури.

Добавьте другие ингредиенты для торта к взбитому апельсину и перемешайте до однородности. Распределите смесь между двумя формами и выпекайте в течение 25-30 минут.

Бисквиты должны немного остыть в форме, прежде чем вы их достанете. Далее взбейте сливочное масло с пудрой и вмешайте туда отложенную мякоть апельсина. Сместите один бисквит этой начинкой и накройте сверху вторым. По желанию торт можно украсить сахарной пудрой сверху.

Этот десерт можно есть сразу или даже заморозить и хранить до двух месяцев.

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