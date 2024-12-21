Торт является всегда хорошим решением. Это актуально даже на Рождество. Отличным выбором будет апельсиновый торт от Мэри Берри с освежающим вкусом и невероятным ароматом.
Как пишет Ехргеѕѕ, этого десерта хватит на восемь человек. Для его приготовления понадобятся такие продукты:
- апельсин - 1 шт;
- мука - 275 г;
- разрыхлитель - 3 ч.л.;
- сахарная пудра - 275 г;
- сливочное масло - 225 г;
- яйца - 4 шт;
- корица - 1 ч.л.
Для начинки надо будет взять 50 г сливочного масла, 175 г сахарной пудры, 2 ст.л. мякоти апельсина.
Для начала разогрейте духовку до 180C/вентилятор до 160C. Подготовьте две глубокие формы диаметром 20 см. Смажьте их маслом и выстелите пергаментом.
Апельсин положите в кастрюлю, залейте кипятком и варите на медленном огне, пока он не станет мягким. Это займет около 20 минут. Дайте ему остыть, разрежьте пополам и удалите косточки. Далее надо взбить в блендере или комбайне. Две столовые ложки мякоти надо отложить для глазури.
Добавьте другие ингредиенты для торта к взбитому апельсину и перемешайте до однородности. Распределите смесь между двумя формами и выпекайте в течение 25-30 минут.
Бисквиты должны немного остыть в форме, прежде чем вы их достанете. Далее взбейте сливочное масло с пудрой и вмешайте туда отложенную мякоть апельсина. Сместите один бисквит этой начинкой и накройте сверху вторым. По желанию торт можно украсить сахарной пудрой сверху.
Этот десерт можно есть сразу или даже заморозить и хранить до двух месяцев.
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