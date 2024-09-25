Куриная лакса - идеальное согревающее блюдо в холодный день.

Кулинарный эксперт Джейми Оливер поделился рецептом куриного супа карри, также известного как лакса. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что лакса - идеальное согревающее блюдо в холодный день, а по рецепту экперта ее приготовление займет всего 15 минут. По словам эксперта, блюда хватит на четырех человек, при этом его также можно сохранить на следующий день:

"Этим блюдом можно наслаждаться с рисом или рисовой лапшой"

Ингредиенты

Для курицы:

Куриные окорочка

Соль и перец

Китайская смесь из пяти специй

Сок лайма

Одна столовая ложка меда

Одна столовая ложка семян кунжута

Для карри:

1 кабачок

1 литр воды

1 кубик куриного бульона

1 красный перец чили

3 или 4 репчатые луковицы

300 г белого риса или рисовой лапши

400 г (одна банка) кокосового молока

600 г (два пучка) спаржи

Кусочек имбиря (5 см)

Чайная ложка кориандра

Столовая ложка соевого соуса

Столовая ложка арахисового масла

Столовая ложка кунжутного масла

Столовая ложка рыбного соуса

Чайная ложка куркумы

Сок лайма

Листья кафрского лайма

Кухонные приманки:

Жиронепроницаемая бумага

Скалка

Сковорода-гриль

Щипцы

Острый нож

Разделочная доска

Большая сковорода

Кухонный комбайн

Метод приготовления

Процесс прост: просто выложите куриные окорочка на жиронепроницаемую бумагу и приправьте их солью, перцем и пятью специями. Используйте бумагу для выпекания, чтобы курица была равномерно покрыта приправами. Положите бумагу на курицу и хорошенько помните ее скалкой.

Поставьте сковороду на плиту, дайте ей нагреться несколько минут и положите курицу на нее с помощью щипцов. Готовьте около пяти минут. В это время возьмите кабачок и обрежьте кончики. Не очищайте его от кожуры, а грубо нарежьте крупными ломтиками.

Вскипятите чайник и налейте в большую кастрюлю около одного литра кипятка. Добавьте кубик куриного бульона на сковороду. Кулинар советует натереть кабачки с помощью кухонного комбайна, но можно сделать это вручную, а затем добавить натертые овощи в кастрюлю с водой.

Затем добавьте в кухонный комбайн следующие ингредиенты: один красный перец чили, кусочек имбиря размером с большой палец, около четырех очищенных зубчиков чеснока, столовую ложку соевого соуса, немного листьев кафрского лайма, чайную ложку арахисового масла, столовую ложку кунжутного масла, а затем столовую ложку рыбного соуса, а также немного кориандра и куркумы.

Последние новости кулинарии

Кулинар раскрыл рецепт вкусного соуса из авокадо. Он имеет секретный ингредиент.

По словам эксперта, соус можно "сделать за считанные минуты", а секретный ингредиент - это "то, о чем вы даже не подумали бы".

Также УНИАН сообщал, как приготовить влажный и насыщенный шоколадный пирог. Он готовится всего 13 минут.

Десерт выпекается в аэрофритюрнице. Для его приготовления необходимы 100 г муки, 300 г шоколадной пасты и 2 яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: