Кулинарный эксперт Джейми Оливер поделился рецептом куриного супа карри, также известного как лакса. Об этом пишет Mirror.
Отмечается, что лакса - идеальное согревающее блюдо в холодный день, а по рецепту экперта ее приготовление займет всего 15 минут. По словам эксперта, блюда хватит на четырех человек, при этом его также можно сохранить на следующий день:
"Этим блюдом можно наслаждаться с рисом или рисовой лапшой"
Ингредиенты
Для курицы:
- Куриные окорочка
- Соль и перец
- Китайская смесь из пяти специй
- Сок лайма
- Одна столовая ложка меда
- Одна столовая ложка семян кунжута
Для карри:
- 1 кабачок
- 1 литр воды
- 1 кубик куриного бульона
- 1 красный перец чили
- 3 или 4 репчатые луковицы
- 300 г белого риса или рисовой лапши
- 400 г (одна банка) кокосового молока
- 600 г (два пучка) спаржи
- Кусочек имбиря (5 см)
- Чайная ложка кориандра
- Столовая ложка соевого соуса
- Столовая ложка арахисового масла
- Столовая ложка кунжутного масла
- Столовая ложка рыбного соуса
- Чайная ложка куркумы
- Сок лайма
- Листья кафрского лайма
Кухонные приманки:
Жиронепроницаемая бумага
- Скалка
- Сковорода-гриль
- Щипцы
- Острый нож
- Разделочная доска
- Большая сковорода
- Кухонный комбайн
Метод приготовления
Процесс прост: просто выложите куриные окорочка на жиронепроницаемую бумагу и приправьте их солью, перцем и пятью специями. Используйте бумагу для выпекания, чтобы курица была равномерно покрыта приправами. Положите бумагу на курицу и хорошенько помните ее скалкой.
Поставьте сковороду на плиту, дайте ей нагреться несколько минут и положите курицу на нее с помощью щипцов. Готовьте около пяти минут. В это время возьмите кабачок и обрежьте кончики. Не очищайте его от кожуры, а грубо нарежьте крупными ломтиками.
Вскипятите чайник и налейте в большую кастрюлю около одного литра кипятка. Добавьте кубик куриного бульона на сковороду. Кулинар советует натереть кабачки с помощью кухонного комбайна, но можно сделать это вручную, а затем добавить натертые овощи в кастрюлю с водой.
Затем добавьте в кухонный комбайн следующие ингредиенты: один красный перец чили, кусочек имбиря размером с большой палец, около четырех очищенных зубчиков чеснока, столовую ложку соевого соуса, немного листьев кафрского лайма, чайную ложку арахисового масла, столовую ложку кунжутного масла, а затем столовую ложку рыбного соуса, а также немного кориандра и куркумы.
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