Кулинарный эксперт дал простой рецепт вкусного куриного супа карри / скриншот

Кулинарный эксперт Джейми Оливер поделился рецептом куриного супа карри, также известного как лакса. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что лакса - идеальное согревающее блюдо в холодный день, а по рецепту экперта ее приготовление займет всего 15 минут. По словам эксперта, блюда хватит на четырех человек, при этом его также можно сохранить на следующий день:

"Этим блюдом можно наслаждаться с рисом или рисовой лапшой"

Ингредиенты

Для курицы:

  • Куриные окорочка
  • Соль и перец
  • Китайская смесь из пяти специй
  • Сок лайма
  • Одна столовая ложка меда
  • Одна столовая ложка семян кунжута

Для карри:

  • 1 кабачок
  • 1 литр воды
  • 1 кубик куриного бульона
  • 1 красный перец чили
  • 3 или 4 репчатые луковицы
  • 300 г белого риса или рисовой лапши
  • 400 г (одна банка) кокосового молока
  • 600 г (два пучка) спаржи
  • Кусочек имбиря (5 см)
  • Чайная ложка кориандра
  • Столовая ложка соевого соуса
  • Столовая ложка арахисового масла
  • Столовая ложка кунжутного масла
  • Столовая ложка рыбного соуса
  • Чайная ложка куркумы
  • Сок лайма
  • Листья кафрского лайма

Кухонные приманки:

Жиронепроницаемая бумага

  • Скалка
  • Сковорода-гриль
  • Щипцы
  • Острый нож
  • Разделочная доска
  • Большая сковорода
  • Кухонный комбайн

Метод приготовления

Процесс прост: просто выложите куриные окорочка на жиронепроницаемую бумагу и приправьте их солью, перцем и пятью специями. Используйте бумагу для выпекания, чтобы курица была равномерно покрыта приправами. Положите бумагу на курицу и хорошенько помните ее скалкой.

Поставьте сковороду на плиту, дайте ей нагреться несколько минут и положите курицу на нее с помощью щипцов. Готовьте около пяти минут. В это время возьмите кабачок и обрежьте кончики. Не очищайте его от кожуры, а грубо нарежьте крупными ломтиками.

Вскипятите чайник и налейте в большую кастрюлю около одного литра кипятка. Добавьте кубик куриного бульона на сковороду. Кулинар советует натереть кабачки с помощью кухонного комбайна, но можно сделать это вручную, а затем добавить натертые овощи в кастрюлю с водой.

Затем добавьте в кухонный комбайн следующие ингредиенты: один красный перец чили, кусочек имбиря размером с большой палец, около четырех очищенных зубчиков чеснока, столовую ложку соевого соуса, немного листьев кафрского лайма, чайную ложку арахисового масла, столовую ложку кунжутного масла, а затем столовую ложку рыбного соуса, а также немного кориандра и куркумы.

Последние новости кулинарии

Кулинар раскрыл рецепт вкусного соуса из авокадо. Он имеет секретный ингредиент.

По словам эксперта, соус можно "сделать за считанные минуты", а секретный ингредиент - это "то, о чем вы даже не подумали бы".

Также УНИАН сообщал, как приготовить влажный и насыщенный шоколадный пирог. Он готовится всего 13 минут.

Десерт выпекается в аэрофритюрнице. Для его приготовления необходимы 100 г муки, 300 г шоколадной пасты и 2 яйца.

Вас также могут заинтересовать новости: