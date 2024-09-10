Рассказываем, какой категории лучше брать яйца для приготовления еды, какие - для выпечки, а какие - положить обратно на полку.

Покупая яйца в магазине, следует обращать внимание не только на их стоимость и категорию. Есть еще несколько важных моментов, которые нужно учитывать прежде, чем сделать покупку. Почему важно открывать упаковку и какие яйца нельзя покупать в магазине - рассказываем в материале.

Чем отличаются отборные яйца от обычных - категории яиц

Согласно ДСТУ 5028:2008 магазинные яйца делятся на категории и классы в зависимости от веса и срока и хранения. Эту информацию указывают на упаковке яиц или же проставляют в виде штампа на каждом яйце, если они продаются поштучно.

По сроку хранения яйца делятся на:

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диетические (Д) - хранятся не более 7 суток;

столовые (С) - не более 25 суток;

столовые охлажденные (С) - не более 90 суток.

По массе яйца маркируют так:

мелкие (М) - от 35 до 44,9 г;

вторая категория (2) - от 45 до 52,9 г;

первая категория (1) - от 53 до 62,9 г;

высшая категория (О) - от 63 до 72,9 г;

отборные (В) - 73 г и выше.

Чаще всего на прилавках можно встретить яйца с маркировкой СО - то есть, столовое яйцо высшей категории, или же С1 и С2 - столовые яйца первой и второй категории соответственно.

Какие яйца лучше покупать С1 или С2, или брать отборные?

Многие полагают, что чем выше класс яйца - тем лучше, и отборные яйца лучше, чем категории С1 или С2. На самом деле, говорят эксперты, С1 и С2 - полезнее и объясняют, почему нельзя покупать отборные яйца в этом случае - их несут куры в возрасте, поэтому по весу они больше, но витаминов и питательных веществ в них меньше.

Если говорить о домашней выпечке, то для нее лучше всего использовать яйца С1, то есть столовые 1-й категории. Если в рецепте указано, что нужны крупные яйца – берите высшую или отборную категорию. Но профессиональные кондитеры редко ориентируются на маркировку – они все яйца взвешивают (в разбитом виде) и берут именно то количество, которое необходимо для рецепта.

Какие яйца нельзя покупать в магазине - на что обращать внимание

Выбирая яйца в магазине, нужно смотреть на:

категорию - о ней мы говорили выше;

дату изготовления и условия хранения;

внешний вид товара.

Покупать всегда лучше более свежие яйца и вот почему. У яиц есть два срока годности: при комнатной температуре (от 0 до +20°С) их можно хранить 25 суток, при температуре -2-0°С - до 90 суток. Но иногда продавцы бывают недобросовестными и кладут в холодильник лоток с яйцами, который до этого лежал 25 дней на полке в зале. Поэтому, если яйца лежат в холодильнике более 25 дней, то их лучше не брать. Учитывая, что иногда даже в торговом зале сложно выдержать определенную температуру, лучше все-таки перестраховаться и взять продукт посвежее.

Также, покупая яйца в лотках, не поленитесь их открывать и проверить:

целостность скорлупы - если яйцо треснуто, то в него могут попасть болезнетворные бактерии и покупать его нельзя;

чистоту скорлупы - на ней не должно быть следов крови или помета;

яйца должны быть одного окраса - если они белые, то белые, если коричневые - то коричневые.

И еще один важный момент, на который следует обратить внимание - как лежат яйца в лотке. Дело в том, что заводская упаковка предполагает расположение яиц острым концом вниз, а тупым - вверх. Если же они лежат по-разному, скорее всего их до вас уже "сортировали" другие покупатели, и какие яйца и из какой партии попали в эту упаковку - сказать трудно. Поэтому лучше возьмите другую.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить яйца и почему их нужно хранить тупым концом вверх.

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