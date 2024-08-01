Яйца станут быстрой и вкусной едой, а долгосрочные преимущества употребления яиц впечатляют.

Независимо от того, есть ли у вас доступ к свежим яйцам с фермы, или вы являетесь одним из растущего количества людей, которые выращивают кур, яйца станут быстрой и вкусной едой, а долгосрочные преимущества употребления яиц впечатляют. Об этом пишет зарегистрированный диетолог Эрин Дэвис для wellandgood.

По ее словам, даже свежие яйца с фермы могут испортиться. Одним из методов проверки свежести яиц является тест на их всплытие. Надо наполнить большую миску водой и провести тестирование.

"Чтобы проверить яйцо, осторожно опустите его в чашку с водой. Если яйцо свежее, оно опустится на дно чашки. Кроме того, его длина будет оставаться ровной ко дну. Если яйцо не прилегает ко дну чашки, а поднимается вверх на одном из его концов, оно лишь полусвежее. Чем менее свежее яйцо, тем больше оно будет плавать. Если все яйцо быстро всплывет наверх, это очень плохой признак относительно качества", - говорит Барт Слоу, доктор философии, директор по обеспечению качества компании Eggland's Best. Видео дня

Он утверждает, что поскольку яичная скорлупа пористая, яйца теряют влагу изнутри во время хранения. Внутреннее содержимое сжимается и создает воздушную камеру. Это делает яйцо тем более плавучим, чем дольше оно хранится. Таким образом, плавучесть может дать общую информацию о его свежести.

Но вам не нужно выбрасывать все эти плавающие яйца в мусорку. Плавающее яйцо может быть безопасным для потребления.

"Важно отметить, что это тест на свежесть, а не тест на безопасность. Пока яйца хранятся должным образом в холодильнике, они просто высохнут во время длительного хранения, а не испортятся или станут опасными", - добавляет Слоу.

Кроме теста на всплытие яиц, есть и другие простые способы оценить их качество.

"Чтобы определить, испортилось ли яйцо, вы можете разбить его, понюхать и проверить наличие видимых признаков заражения. Испорченное яйцо издает неприятный запах, если его разбить, и он будет присутствовать даже после варки. Вы должны выбросить яйца с любыми видимыми признаками загрязнения, в частности трещинами в скорлупе, порошкообразным веществом на скорлупе или скорлупой, которая выглядит как слизь", - говорит Шелли Боллс, врач-диетолог и в Consumer Health Digest.

Слоу, в свою очередь, говорит, что когда вы разбиваете хорошее яйцо, желток должен быть настолько отличным от белка, что если вы руками отделите два компонента, вы увидите, что желток не проникает в белок. При этом купленные в магазине яйца были вымыты и продезинфицированы, но свежие яйца с фермы могут быть немытыми. Когда яйца откладываются, они имеют защитное покрытие - налет или кутикулу, - которые закрывают яйцо и предотвращают проникновение бактерий.

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