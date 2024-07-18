Все может зависеть от того, где вы покупаете яйца и живете.

Если вы едите вареные яйца, то вам может быть интересно, сколько времени они могут храниться в холодильнике. Эксперты советуют не снимать скорлупу сразу, ведь очищенные яйца уже не будут такими свежими на следующий день, пишет The Takeout.

Отмечается, что не в холодильнике американская коробка яиц может начать размножать бактерии уже через два часа, однако многие европейские и азиатские страны могут хранить яйца при комнатной температуре.

"Есть ли там более выносливые породы кур без бактерий? Нет, разница в методах хранения сводится к тому, как яйца обрабатываются. В США яйца моют перед упаковкой, чтобы обеспечить их чистоту и отсутствие кала. Однако, к сожалению, мытье разрушает защитный слой, называемый кутикулой. С неповрежденной кутикулой неохлажденные яйца могут храниться до трех недель. Что касается того, влияет ли это на время хранения вареных яиц, то, похоже, это не так. Великобритания - страна немытых яиц, но и там рекомендуется хранить вареные яйца в холодильнике и съесть их в течение недели", - отметили в издании. Видео дня

Однако если вы сварили слишком много яиц, а вам не хочется их есть, то можно пообедать бутербродами с яичным салатом. Однако гораздо интереснее поэкспериментировать с различными способами приготовления яичницы.

Также можно разрезать вареные яйца на куски, чтобы добавить их в салат или сделать рамен.

"К сожалению, замораживать вареные яйца не рекомендуется, поскольку белок становится резиновым. Если вы действительно хотите, чтобы они хранились долго, вы можете замочить их в уксусном рассоле, чтобы сделать маринованные яйца. Поскольку уксус помогает удерживать бактерии, правильно замаринованные яйца могут храниться в холодильнике до четырёх месяцев", - посоветовали в материале.

Другие интересные факты о яйцах

Ранее диетолог рассказала, можно ли летом есть яйца. По словам специалиста, есть яйца в это время абсолютно нормально, однако стоит это делать в умеренных количествах.

"Яйца богаты витаминами A и D, необходимыми для укрепления костей. Минералами, такими как кальций, фосфор, цинк, йод, незаменимыми жирными кислотами и железом. Железо необходимо для образования эритроцитов. Это поддерживает высокий уровень энергии и помогает контролировать тягу к еде, предотвращает усталость, слабость и повышает иммунитет", - отметила диетолог.

Также стало известно, влияет ли цвет желтка на качество яиц. По словам диетолога, цвет яйца можно определить по мочкам куриных ушей.

"Они получают свой цвет от генетики курицы, когда яйцо формируется. Куры с более светлыми мочками ушей также имеют белые перья и несут белые яйца. Те, что имеют цветные перья и темные мочки ушей, скорее всего, дадут цветные яйца", - добавила эксперт.

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