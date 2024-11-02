По словам экспертов, продолжительность хранения пива зависит от того, какого оно сорта.

Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков. Этот напиток становится дополнением к любой вечеринке или мероприятию, а особенно, если они проводятся на свежем воздухе. В то же время доцент университета Джонсона и Уэльса Робин Стайб рассказала для Southern Living, что из-за того, что пиво является ферментированным продуктом, его "порча" не является настоящей проблемой.

"Хотя технически пиво не портится, поскольку патогенные микроорганизмы не могут в нем выжить, напиток может потерять многие качества, которые делают пиво замечательным. Употребление просроченного пива не сделает вас больным, но это может быть очень разочаровывающим опытом", - отметила она.

В то же время зарегистрированный диетолог Миранда Бейкер добавила, что лучше не пить пиво после даты, указанной на упаковке, ведь есть риск образования микроорганизмов, которые портят его.

Видео дня

По словам экспертов, если хранить пиво закрытым в холодильнике, то некоторые сорта могут стоять около двух лет после окончания срока годности. Однако если его не ставить в холодильник, то оно может храниться примерно от четырех до шести месяцев.

"Обычно пиво можно пить в течение этого времени, но оно, скорее всего, будет не таким вкусным. Любое пиво имеет небольшое количество кислорода в бутылке (или) жестянке, поэтому с возрастом он окисляется, меняя вкус и тело пива", - пояснила Бейкер.

В то же время Стайб отметила, что некоторые сорта пива, как и вино, становятся лучше с возрастом, поэтому их можно выдерживать в погребе для развития вкуса. Примерами такого пива могут быть те, которые изготовлены из темных сортов солода.

Как понять, что пиво испортилось?

Стайб отметила, что в зависимости от типа пива, есть несколько признаков того, что оно уже не лучшего вкуса, а именно:

отсутствие звука "пшшш", когда вы открываете банку или бутылку;

отсутствие пены при наливании;

неприятный запах, если сорт пива обычно не имеет такого запаха.

"Корона и другие подобные сорта пива известны своим резким запахом", - подчеркнула Стайб.

Также о несвежести пива свидетельствует чрезмерный осадок и вкус.

"Плохое пиво может быть пресным, несвежим, чрезмерно сладким, с горчинкой (за вышеупомянутыми исключениями), странно маслянистым, чрезмерно кислым или просто неприятным на вкус. Аромат хмеля также может уменьшиться в старом пиве. Большинство любителей пива поймут, если с их любимым напитком что-то не так", - добавила эксперт.

Где лучше всего хранить пиво?

Стайб советует хранить пиво в холодильнике.

"Темная и холодная среда продлевает срок хранения пива. Просто убедитесь, что пиво не замерзает", - отметила она.

Также пиво можно хранить при комнатной температуре, однако эксперт предупредила, что это "резко сокращает срок годности":

"Однако, для коротких промежутков времени комнатная температура вполне подходит".

Другие интересности о пиве

Ранее стало известно, где можно купить самое дешевое пиво на планете. Как оказалось, его можно приобрести во Вьетнаме. По словам мужчины, который попробовал напиток, на вкус пиво "довольно приличное".

Также эксперты рассказали, какая норма пива в день безопасна и когда после него можно садиться за руль. По словам врачей, условно приемлемая для потребления за раз доза это: не более 250 мл пива - для женщин, не более 500 мл - для мужчин.

Вас также могут заинтересовать новости: