Разбираемся, сколько промилле в бутылке пива, через сколько алкоголь выводится из организма и когда можно после выпитого садиться за руль.

Пиво многие считают безвредным слабоалкогольным напитком. Но "безвредность" его очень условная: она зависит не только от крепости напитка, но и индивидуальных особенностей организма человека - работы пищеварительной системы, весовых показателей. И, конечно, от количества выпитого. Существует ли "безопасная" норма пива в день, сколько времени выветривается 1 литр пива и через сколько после выпитого можно садиться за руль - рассказываем ниже.

Сколько пива можно пить в день человеку

"Безопасная" доза пива в день, по словам экспертов, - понятие очень условное, так как абсолютно безопасного количества алкоголя не существует в принципе. Поэтому на любые цифры можно только ориентироваться.

По мнению врачей, если речь идет о пиве, то условно приемлемая для потребления за раз доза это:

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не более 250 мл пива - для женщин;

не более 500 мл - для мужчин.

И, конечно, пить пиво каждый день нельзя - следует исключать потребление алкоголя минимум 3-4 дня в неделю.

Сколько можно выпить пива и сесть за руль в Украине

В Украине запрещено вождение транспортного средства в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. За нарушение этого правила недобросовестных водителей очень жестко наказывают. Но дело даже не в наказании, а в том, что выпивший водитель подвергает опасности свою жизнь и, что более важно, жизнь других участников дорожного движения.

Поэтому всегда нужно помнить, что после употребления алкоголя любой крепости садиться за руль нельзя.

Если же алкоголь имел место, то важно понимать, через сколько времени можно сесть за руль.

Уровень алкоголя в крови оценивают с помощью промилле - это индикатор, который определяет содержание молекул спирта (в миллиграммах) на литр крови.

Согласно украинскому законодательству, допустимая норма алкоголя в крови водителя - 0,2 промилле, или 0,2 мг/л.

Это вовсе не значит, что если есть допустимое количество алкоголя, то его можно пить перед поездкой за рулем. Значение в 0,2 промилле было принято, чтобы компенсировать погрешность приборов при измерении алкоголя в крови водителя, если он выпил, к примеру, квас или кефир (которые тоже могут поднять уровень алкоголя в крови).

На вопрос "Сколько выветривается литр пива из организма?" или "Сколько выветривается 2 литра пива?" ответить однозначно нельзя. Вес, пол, состояние печени, метаболизм человека, стресс и количество пищи - все это влиет на то, насколько быстро или медленно организм может перерабатывать алкоголь.

Кроме этого, у мужчин и женщин алкоголь выводится по-разному:

у мужчин - 0,1 промилле в час;

у женщин - 0,085 промилле в час.

Можно примерно посчитать: если человек выпил 1 литр пива - через сколько за руль он может сесть?

Для начала разберемся, сколько промилле в бутылке пива. В среднем в 0,5 л пива средней крепости (4-5%) содержится примерно 0,5 промилле, в литре такого же пива - 1 промилле, в 2 литрах - 2 промилле и т.д.

Чем крепче напиток - тем выше будет цифра, причем безалкогольное пиво тоже влияет на уровень промилле в крови.

В среднем 0,5 л пива средней крепости полностью выводится из организма мужчины весом 60 кг примерно за 3 часа, из организма женщины весом 60 кг - за 3,5 часа. Если говорить об 1 литре пива средней крепости, то оно полностью будет выведено из организма мужчины весом 60 кг - примерно за 6 часов, из организма женщины весом 60 кг - за 7 часов.

Чем больше вес человека, тем быстрее он очищается от алкоголя. Но опять-таки, здесь следует брать во внимание количество выпитого, крепость напитка, состояние здоровья человека и то, как его организм реагирует на алкоголь. Ведь кому-то может быть достаточно двух глотков пенного напитка, чтобы начать терять контроль за происходящим.

Именно поэтому следует избегать вождения, даже если выпили минимальную дозу.

На то, что за руль человеку садиться нельзя, указывают жажда, сухость во рту, головная боль, вялость, тремор рук и тела, раздражительность.

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