Есть несколько симптомов, которые свидетельствуют о том, что человек игнорирует подсказки внутреннего голоса.

Много людей интересуются, как правильно жить, и когда нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу - интуиции. Как оказывается, согласно психологии, есть 10 моментов, когда интуицию не стоит игнорировать.

Портал HackSpirit подробно объяснил, как пользоваться своей интуицией. Стоит отметить, что интуицией называют внутренний голос, который как будто звучит изнутри и что-то подсказывает. Интуиция может посылать сигнал о том, что что-то не так, в виде беспокойства, и это связано с первичным инстинктом самосохранения, который часто называют реакцией "бей или беги".

Нашему подсознанию приписывают способность улавливать тонкие сигналы, которые может пропустить сознание.

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Как пользоваться своей интуицией - вот когда нужно к ней прислушиваться:

когда хотите есть, но не знаете, что именно выбрать из меню;

когда у вас появляются новые отношения - романтические, рабочие или дружеские, и вы не можете понять, все ли в этих взаимоотношениях нормально;

в состоянии подавленности внутренний голос может подсказать, что именно вам нужно сейчас;

если после общения с кем-то вы чувствуете себя подавленными или истощенными;

когда все кажется идеальным;

во время принятия важных решений.

Если человек игнорирует свою интуицию, то может столкнуться, в частности, с чувством истощения без видимой причины, постоянной неуверенностью в себе, мучительным чувством беспокойства, частой нерешительностью, тревожными снами или кошмарами, стойким чувством недовольства или неудовлетворенности, необъяснимые физические симптомы, например, боль в животе, головные боли.

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