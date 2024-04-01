Один из вариантов перекусов богат витаминами, минералами и белком.

Некоторые продукты для печени полезные, и есть перекусы, которые, возможно, стоит включить в рацион, чтобы поддерживать хорошее состояние этого органа.

Доктор медицинских наук Майкл Шох сказал, что его первым выбором является греческий йогурт, поскольку в нем содержится много белка и мало углеводов и соли, пишет Parade. Стоит отметить, что в Американском фонде печени рекомендовали избегать продуктов, которые содержат много соли, сахара и жира.

По словам Шоха, на втором месте среди полезных для печени перекусов расположился кофе со сливками. "Есть данные, свидетельствующие о пользе кофе для общего состояния печени. Некоторые исследования показывают связь снижения жесткости печени и рака печени с регулярным употреблением кофе. Важно отметить, что это преимущество было связано с употреблением черного кофе без сливок и/или сахара", - подчеркнул эксперт.

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В клинике Кливленда тоже рекомендует каждый день выпивать чашку кофе для улучшения здоровья печени.

По словам гастроэнтеролога, доктора медицинских наук Кунала Гупта, польза для печени также может быть от потребления орехов и ореховых батончиков. Эксперт отметил, что это отличные перекусы, которые богаты белком, минералами и витаминами.

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Ранее сообщалось, почему очень полезный отказ от сахара - до и после можно заметить ряд изменений.

По словам диетолога по вопросам питания и настроения Линдси Делк, после такого изменения рациона, в частности, может улучшиться здоровье печени, возможно снижение общего уровня воспаления в организме.

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