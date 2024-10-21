Главный ее принцип - смещение фокуса с потери веса на удовольствие и здоровье.

Многие годы Мэз Сузуки (Maz Suzuki) находилась в замкнутом круге строгих диет и переедания, что делало ее несчастной. Однако когда Сузуки начала визуализировать себя мечты и следовать привычкам, которые она себе представляла, она похудела на 40 фунтов (около 18 килограммов).

Как пишет Business Insider, техника визуализации связана с улучшением музыкальных способностей, спортивных результатов, уверенности в себе, принятия решений и эмоциональной регуляции. Многие успешные предприниматели, а также олимпийцы, такие как Стив Джобс или Майкл Фелпс, использовали методы визуализации на протяжении всей своей карьеры. Но, как оказалось, эта методика прекрасно подходит и для похудения.

Сузуки начала с глубокого размышления о том, как она хотела бы видеть свою жизнь, и представила себе "себя мечты". Затем Сузуки дала себе обещание постепенно начать жить жизнью этого человека.

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Через шесть месяцев она достигла своей цели — сбросить 40 фунтов и поддерживает свой вес примерно с октября 2023 года.

Главный ее принцип - смещение фокуса с потери веса на удовольствие и здоровье. Сузуки поняла, что раньше она была сосредоточена исключительно на потере веса, что привело ее к потреблению продуктов, которые ей не нравились, и выполнению тренировок, которые она ненавидела.

Однако наблюдая за людьми, имеющими здоровые привычки, она заметила, что они, как правило, были активны просто потому, что им это нравилось. Например, они могли выйти из автобуса на несколько остановок раньше, чтобы пройти остаток пути домой пешком, потому что им нравился сам процесс.

Она рассказывает, что, как только перестала концентрироваться на вещах, которые ей не нравились, чтобы похудеть, она начала замечать постепенную, но устойчивую потерю веса.

Так, она не ограничивает себя в еде, но и не ест больше, чем ей было нужно. Вместо этого она ест до тех пор, пока не насытится, а остальное откладывает на потом.

После многих лет ограничительной диеты она также перестала демонизировать одни продукты и восхвалять другие. Вместо этого она уделяла больше внимания пищевой ценности, размеру порций и вкусу. Она отслеживала, что ест, чтобы убедиться, что у нее дефицит калорий, но не была излишне строгой в этом отношении.

"Мне не нужно съедать пять чашек салата каждый день. Мне просто нужно есть то, что мне нравится, а затем чувствовать сытость и двигаться дальше по своим делам. А если я голодна, я могу съесть больше еды", — сказала она.

Сузуки также записалась в спортзал. Она перепробовала множество разных тренировок и обнаружила, что ей нравится поднимать тяжести, но не так уж и нравится кардио.

Так что в те дни, когда ей не хочется заниматься, она делает ставку на тренировки, которые ей нравятся, например, на приседания.

Ранее фитнесс-тренер поделилась опітом, которій помогает ей сжигать жир, не отказываясь от любимых вкусняшек. В частности, она увеличила количество ежедневных шагов на 2000-3000 и сосредоточилась на "осознанном питании".

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